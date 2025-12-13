Ferrari-Desaster: Hat Lewis Hamilton genug von der Formel 1?

Lewis Hamilton (40) hat in der diesjährigen Formel-1-Saison die wohl schwierigste Phase seiner Karriere durchlebt. Nach seinem Wechsel zu Ferrari im Jahr 2025 konnte der siebenfache Weltmeister nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Abgesehen von einem Sprint-Sieg in China blieb der Brite in der gesamten Saison ohne Podestplatzierungen und schloss die Fahrerwertung letztlich auf dem enttäuschenden sechsten Rang ab. Während sein Teamkollege Charles Leclerc (28) laut oe24.at mit einem Wechsel liebäugelt, kursieren Gerüchte, dass Lewis selbst vor dem Rücktritt aus der Formel 1 steht. Seine kryptischen Aussagen über die kommende Saison heizten die Spekulationen weiter an, und Insidern zufolge könnte er sich bereits von Ferrari verabschiedet haben.

Der ehemalige Rennfahrer Johnny Herbert verstärkte die Gerüchte um ein mögliches Karriereende des 40-Jährigen. In einem Interview deutete Herbert an, dass Lewis selbst nicht mehr wisse, welchen Weg er einschlagen soll, um wieder an die Spitze zu gelangen: "Wenn du ehrlich das Gefühl hast, keine Ahnung zu haben, was du tun musst, um das Problem zu lösen, warum dann weitermachen?" Gleichzeitig erinnerte der Ex-Pilot daran, dass Lewis in der Vergangenheit stets einen Ausweg aus schwierigen Situationen gefunden hat. Der Ferrari-Pilot selbst hält sich bedeckt bezüglich seiner Zukunft. Stattdessen freut er sich auf die Auszeit über Weihnachten, die er mit seinen Liebsten verbringen möchte.

Abseits der Rennstrecke ist Lewis für seine engen Bindungen zu seiner Familie bekannt, insbesondere zu seinem Vater Anthony Hamilton, der von Anfang an eine Schlüsselrolle in seiner Karriere spielte. Gemeinsame Gespräche mit seinen Eltern könnten daher entscheidend für zukünftige Entscheidungen sein. Der erfolgreiche Sportler unterstrich stets, wie sehr ihm die Unterstützung seiner Familie und die Fokussierung auf persönliche Ziele am Herzen liegen. Ob seine Auszeit über die Festtage letztlich eine Zeit der Reflexion und Klärung bringt, bleibt wohl bis auf Weiteres ein Rätsel. Fans sowie Experten blicken mit Spannung auf mögliche Ankündigungen in den kommenden Wochen.

Getty Images Lewis Hamilton, im Mai 2025

Getty Images Pierre Gasly, Charles Leclerc und Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Getty Images Lewis Hamilton im Dezember 2024