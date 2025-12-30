Psychothriller: Dieser "Tatort" läutet das neue Jahr ein

Der Tatort geht auch 2026 in die nächste Runde. Los geht es direkt am 1. Januar 2026 und der Krimi, der das neue Jahr einleitet, ist nichts für schwache Nerven. Wie kino.de berichtet, heißt die Episode "Nachtschatten" und fordert die Dresdner Ermittler Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 58) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) heraus. Im Zentrum steht die 16-jährige Amanda, die blutüberströmt und völlig verstört bei der Polizei landet. Sie behauptet, sie sei den Fängen ihres Vaters entkommen und müsse nun um jeden Preis ihre Schwester befreien. Noch bevor Leonie und Peter helfen können, schlägt Amanda die Ermittlerin mit einer Glasflasche nieder und verschwindet. Leonie nimmt sich der Ermittlung an, denn Peter ist zunächst nur davon überzeugt, dass das Mädchen in Behandlung gehört. Erst im Laufe der Geschichte lässt er sich überzeugen und das Duo deckt die finstere Geschichte der Schwestern auf.

"Nachtschatten" soll ein ungewohnt düsterer Psychothriller sein – eine Richtung, die der Sonntagabendkrimi nur selten einschlägt. Für viele wird sich das Einschalten an Neujahr aber sicher lohnen. Die Vorabkritiken fallen positiv aus und loben den "Tatort" als verstrickten, spannenden Kriminalfall mit komplizierten, aber interessanten Charakteren. Die Geschichte soll die Zuschauer mit dem ein oder anderen unerwarteten Plottwist bei Laune halten – es könnte sich also um einen gelungenen Einstieg in das "Tatort"-Jahr 2026 handeln. Wie die Folge bei den Fans ankommt, zeigt sich aber erst nach der Ausstrahlung.

Eine gute Einschaltquote für den ersten "Tatort" des Jahres würde den Machern hinter den Kultkrimis sicher gut gefallen. Das Jahr 2025 ging nämlich eher mäßig zu Ende. Tatsächlich erreichte der letzte "Tatort" 2025 sogar ein trauriges Quotentief und wurde somit zum schlechtesten des Jahres. Berichten von DWDL zufolge konnte der Wiesbadener Fall "Murot und der Elefant im Raum" in der ARD nur 4,95 Millionen Zuschauer erreichen. Ein Negativrekord, auf den der Sender sicher gut und gerne hätte verzichten können. Trotz der mittelmäßigen Quoten war die "Tatort"-Episode dennoch die meistgesehene Sendung am Sonntag nach Weihnachten.

© MDR/MadeFor/Steffen Junghans Cornelia Gröschel, Nina Kunzendorf und Martin Brambach im "Tatort: Nachtschatten"

© MDR/MadeFor/Steffen Junghans Emilie Neumeister im "Tatort: Nachtschatten"

Imago Ulrich Tukur beim Pressefototermin zu 40 Jahre "Tatort" in Hamburg