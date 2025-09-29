Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban sollen getrennt sein

Traurige Nachrichten von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57): Ihre Ehe soll nach fast zwanzig Jahren in einer schweren Krise stecken. Laut Berichten leben die Schauspielerin und der Musiker seit Beginn des Sommers getrennt. Keith hat das gemeinsame Zuhause in Nashville verlassen und sich eine eigene Wohnung gesucht, wie Insider laut TMZ bestätigen. Nicole, die sich derzeit um die zwei gemeinsamen Kinder kümmert, soll bemüht sein, die Beziehung zu retten. Ihre Bemühungen scheinen jedoch bislang keine Wiederannäherung bewirkt zu haben.

Offenbar war die Trennung keine gemeinsame Entscheidung. Wie ein Insider berichtet, soll es Keith gewesen sein, der diesen Schritt gewählt hat – für Nicole kam dies wohl überraschend. Ihre Priorität liege aktuell darauf, die Familie in dieser belastenden Zeit zusammenzuhalten. Ob die beiden letztlich einen endgültigen Schlussstrich ziehen und eine Scheidung folgt, ist noch offen. Eine Quelle beschreibt die Situation als unklar: "Es ist noch nichts entschieden."

Für Nicole waren die vergangenen Wochen und Monate ohnehin nicht leicht. Vor rund einem Jahr hatte sie ihre geliebte Mutter verloren – ein Vorfall, der die "Big Little Lies"-Darstellerin wohl in eine tiefe Depression fallen ließ. Seither habe sie sich in ihre Arbeit vertieft, um sich abzulenken und die Trauerbewältigung zu vermeiden. Ihr erratisches Verhalten soll Keith in Sorge versetzt haben. Vor Kurzem kamen bereits Trennungsgerüchte auf, als Nicole für sich allein einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung in Portugal gestellt hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Faith Margaret (3. v.l.), Sunday Rose (4. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den SAG Awards 2022

Anzeige