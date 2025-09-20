Ed Sheeran gesteht: Sein Lebensstil machte ihn sehr einsam

Ed Sheeran (34) hat nun gestanden, dass der überwältigende Erfolg seiner frühen Karriere einen bitteren Preis hatte: jahrelange Unzufriedenheit. In einem Interview mit The Sun erzählte der Musiker, dass er in den ersten zehn Jahren seiner Laufbahn "zutiefst unglücklich" gewesen sei. Schuld daran seien endlose 16-Stunden-Arbeitstage gewesen, die ihn jegliche Balance in seinem Leben kosteten. "Ich hatte kein Privatleben, es war alles nur Arbeit", erklärte der Sänger, der erst kürzlich sein neues Album "Play" veröffentlicht hat. Heute, verheiratet mit Cherry Seaborn (33) und Vater von zwei Kindern, setzt Ed verstärkt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen seinem Familienleben und der Musik.

Ed sprach darüber, wie wichtig ihm nun das Leben mit Cherry und seinen Töchtern Lyra und Jupiter ist. "Früher waren es 100 Prozent Arbeit, jetzt sind es 70 Prozent Familie", erklärte der Sänger und betonte, wie essenziell diese neue Balance für ihn sei. Auch Konflikte und Herausforderungen in seiner Ehe hielt er nicht geheim: "Beziehungen bestehen nicht nur aus perfekten Momenten." Doch es sind gerade diese realen, oft schwierigen Momente, die ihn inspirieren. So widmete er Cherry kürzlich ein ganz persönliches Lied, das ausschließlich für sie gedacht ist.

Neben den positiven Veränderungen in seinem Leben gibt es jedoch auch Schattenseiten, die ihn und seine Familie betreffen. Sicherheitsprobleme mit aufdringlichen Fans haben in der Vergangenheit bereits für beunruhigende Situationen gesorgt, wie zuletzt bekannt wurde. Trotz allem blickt der Musiker optimistisch in die Zukunft und zeigt sich entschlossen, das Familienleben in den Mittelpunkt zu stellen. Eds neu gefundene Balance zwischen Erfolg und Privatleben könnte der Schlüssel zu seinem anhaltenden Glück sein. Mit seiner Familie an seiner Seite scheint der einst unglückliche Künstler nun endlich seinen Frieden gefunden zu haben.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018