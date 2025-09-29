Sneakpeek: So dramatisch wird neue Temptation-VIP-Staffel

Heiße Tänze, wilde Partynächte und jede Menge Drama – die neue Staffel von Temptation Island V.I.P. verspricht Nervenkitzel pur. Im jüngst veröffentlichten Sneakpeek gibt es nicht nur freudige Szenen mit Jet-Ski-Ausflügen und Massagen zu sehen, sondern auch Tränen, Enttäuschungen und hitzige Diskussionen am Lagerfeuer. Besonders emotional zeigt unter anderem sich Vanessa Nwattu, die unter Tränen gesteht: "Er redet immer nur darüber, was fehlt." Auch ihr Partner Aleksandar Petrovic (34) scheint mit den Geschehnissen zu kämpfen und zweifelt: "Das sind emotionale Bindungen, die da entstehen und sie lässt das zu." Einen Moment, der Fans ebenfalls aufhorchen lässt, bietet Janin Ullmann: "Damit habt ihr 'Temptation Island V.I.P.' nicht bestanden", verkündet die Moderatorin.

Ein emotionaler Höhepunkt ist definitiv das Lagerfeuer, bei dem Tränen sowohl aufseiten der Frauen als auch der Männer fließen. Spannungen und gegenseitige Vorwürfe scheinen an der Tagesordnung. Und während einer der Teilnehmer sich der Situation vermutlich ein wenig zu sicher fühlt, sorgt ein weiterer Satz für ordentlich Zündstoff: "Keine Kameras, keine Beweise, Digga." Was passiert ist und welche Grenzen womöglich überschritten wurden, erfahren Reality-TV-Liebhaber ab dem 6. Oktober, wenn die neue Staffel auf RTL+ startet.

Für Vanessa und Aleks ist die Teilnahme an dem Format keine Premiere. Beide waren bereits an der dritten Staffel "Temptation Island V.I.P." beteiligt: Während der Sportler damals mit seiner heutigen Ex-Partnerin Christina Dimitriou an dem Experiment teilnahm, zog Vanessa im Auftrag der Verführung in die Villa ein. Neben den Verlobten wagen auch Chiara Antonella (28) und Partner Wladi, Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute und Brenda Brinkmann und ihr Too Hot To Handle: Germany-Liebster Laurenz den Versuch, der Temptation zu widerstehen und das Format auch wieder als geeintes Paar zu verlassen – doch wie dem Sneakpeek bereits zu entnehmen ist, wird mindestens eines der vier Pärchen scheitern.

Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Ales und Vanessa, Kandidatin "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin