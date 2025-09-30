Benny Blanco heiratete Selena Gomez mit Millionen-Uhr am Arm

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (33) haben sich bei einer Märchenhochzeit am vergangenen Samstag das Jawort gegeben. Der Musikproduzent und die Sängerin feierten ihre Liebe in einer traumhaften Zeremonie, bei der Benny mit einem besonderen Look auffiel. Der 37-Jährige trug einen eleganten schwarzen Smoking von Ralph Lauren (85), der durch glitzernden Platinschmuck ergänzt wurde. Im Mittelpunkt seines Outfits stand laut People aber seine maßgefertigte Jacob & Co. Uhr aus 18-Karat-Weißgold, die mit über 21 Karat Ashoka-Diamanten besetzt war. Zusätzlich funkelte ein Tennisarmband mit 29 Karat Diamanten an seinem Handgelenk.

Die exklusive Uhr und das Armband wurden speziell für Benny designt, um die Verbindung des Paares symbolisch darzustellen. Benjamin Arabov, CEO von Jacob & Co., erklärte gegenüber dem Newsportal: "Jedes Detail bis hin zur Auswahl der Steine sollte ihre Reise ehren und Erbstücke schaffen, die für immer bestehen." Laut einer Schmuckexpertin könnte allein die Uhr einen Wert von über einer Million Dollar haben. Das luxuriöse Accessoire unterstreicht die Bedeutung dieses besonderen Tages, der durch zahlreiche persönliche Details und extravagante Glanzstücke geprägt war. Gäste ließen es sich nicht nehmen, das Paar ausgiebig zu feiern und die emotionale Atmosphäre des Abends zu genießen.

Während Benny mit seiner edlen Ausstattung im Mittelpunkt stand, war Selena mit ihrem strahlenden weißen Hochzeitskleid und schlichten Accessoires ebenso eine Augenweide. Ihr Rücken war geschickt betont, und die Details ihres Kleides harmonierten perfekt mit ihrem Schmuck, der sie mühelos in eine anmutige Braut verwandelte. Die Zeremonie, die inmitten einer traumhaften Kulisse stattfand, markiert einen weiteren Meilenstein im Leben des Paares. Selena, bereits bekannt für ihre glamourösen Auftritte, zeigte hier erneut ihre elegante Seite und bewies, wie sie Tradition und Stil mühelos miteinander verbindet.

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Getty Images Selena Gomez, August 2025

