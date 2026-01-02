Jonas Wuttke kritisiert den Erziehungsstil der Jindaouis

Louisa (26) und Nader Jindaoui (29) teilen regelmäßig ihr Familienleben auf diversen Social-Media-Plattformen und geben intime Einblicke in den Alltag mit ihren beiden Kindern Imani und Nidal. Für den Umgang mit ihnen hagelt es nun scharfe Kritik: Der Webvideoproduzent Jonas Wuttke (29) hat auf Instagram mehrere Clips der Influencer analysiert und ihre Erziehungsmethoden hinterfragt. Vor allem der Einsatz von sogenannten Pranks als Mittel der Unterhaltung und die wiederholte Zurschaustellung der Kinder standen im Fokus. "Wie geht es eigentlich den Kindern, die auf TikTok erzogen werden?", fragte er provokant in einem seiner Beiträge.

Anhand von Videoausschnitten machte Jonas seine Beobachtungen deutlich. In einem gezeigten Clip bemalte Nader das Spielzeug seines Sohnes, nachdem dieser zuvor einen Laptop bekritzelt hatte – eine Erziehungsmethode, die Jonas negativ auffasste. Auch Prank-Videos wie das Erschrecken der Kinder mit unechten Spinnen oder Zungen wurden von Jonas als problematisch betrachtet. "Alles richtig gemacht. Schon wieder. Also jetzt vielleicht nicht im Sinne der Erziehung, aber damit ein unterhaltsames TikTok entsteht. Darum geht's ja", konterte er sarkastisch. Er warf die Frage auf, wie sich ein solches Verhalten langfristig auf die Kinder auswirken könnte: "Leider ist es dann irgendwann so weit. Nach all den Pranks liebt der Sohn seinen Vater nicht mehr." Um seine Worte zu verdeutlichen, verwies Jonas auf einen Clip, in dem Nidal sich entscheiden musste, wen er mehr liebt: seinen Vater oder einen Spielzeughund. Der Kleine wählte das unechte Tier.

Trotz der zuletzt lauter werdenden Kritik zeigten sich Louisa und Nader in der Vergangenheit als fürsorgliche Eltern, die ihre Kinder nicht nur pranken, sondern auch fördern. Während eines Aufenthalts in Polen teilte die Influencerin zum Beispiel ein Video, in dem ihre Tochter stolz ihre ersten polnischen Wörter präsentierte. "Wie süß sich Imani darüber freut", schrieb ein begeisterter Fan unter den Clip. Louisa nutzte damals die Reise, um dem Mädchen spielerisch Worte wie "Danke", "Tschüss" und "Komm" beizubringen – ein Detail, das ihre Follower besonders rührte. Polnisch ist die Muttersprache von Louisa.

Collage: Instagram / jonaswuttke, Instagram / linlouuu Collage: Jonas Wuttke und die Jindaouis

Instagram / naderjindaoui Louisa Jindaoui und Nader Jindaoui mit ihren Kids Imani und Nidal

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kids in Amerika, Oktober 2024

