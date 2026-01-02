Brenda Brinkmann reagiert auf Laurenz' feurige Inszenierung

Laurenz Pesch hat mit einem drastischen Instagram-Clip für Wirbel gesorgt: Der Temptation Island VIP-Teilnehmer blendete darin eine angebliche Nachricht seiner Ex ein, in der stehen soll: "Du bist so peinlich, kannst dich direkt anzünden oder von einer Brücke springen". Kurz darauf zündet der Realitystar seine Jacke an und springt anschließend von einer Brücke ins Wasser. Jetzt reagiert seine Ex Brenda Brinkmann. Die Reality-Darstellerin distanziert sich deutlich von dem, was Laurenz in seinem Video suggeriert.

Jetzt bezieht Brenda in ihrer Instagram-Story klar Stellung zu dem Vorfall. "Ich habe ihm nie gesagt, er soll sich anzünden und von der Brücke springen. Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Warum macht er mich für seine Dummheit verantwortlich und schiebt mir das in die Schuhe? Was man nicht alles für Klicks macht, peinlich!", macht sie deutlich. Mit ihrer Reaktion macht Brenda klar, dass sie nicht bereit ist, die Verantwortung für die Aktion ihres Ex-Freundes zu tragen oder als Auslöser für sein Video dazustehen.

Laurenz und Brenda, die schon in der Vergangenheit immer wieder mit ihrer turbulenten Beziehung Schlagzeilen machten, sind bekannt für klare Ansagen und eine starke Online-Präsenz. Zu ihrer gemeinsamen Zeit traten sie oft in der Öffentlichkeit auf und teilten private Einblicke mit ihren Fans. Doch beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP trennten sich die beiden – Laurenz machte mit Brenda Schluss, nachdem sie vermeintlich Verführer Musti geküsst hatte.

Collage: Instagram / brenda_bkn, RTL Collage: Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

RTL Verführer Mustafa und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P."