Lisa Akkaya gibt ein Update nach Geburt und Umzug ins Haus

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Mann Furkan (24) haben gerade aufregende Tage hinter sich: Vor eineinhalb Wochen kam ihr zweiter Sohn Xavi zur Welt. Doch damit nicht genug – die junge Familie hat am vergangenen Wochenende auch den Umzug in ein neues Haus in Dortmund gemeistert. In ihrer Instagram-Story erzählte sie nun, wie die erste Nacht im neuen Heim verlief.

Lisa berichtete von einem gemischten Start. Während Baby Xavi bereits beim Kinderarzt zur Routineuntersuchung war und der kleine Emilio die Nacht zufrieden in seinem neuen Zimmer verbrachte, hatte die Influencerin zu kämpfen. "Ich hab plötzlich nach dem Kinderarzt so starke Nachwehen bekommen und die halten auch lange an", schrieb sie ehrlich. Nach der anstrengenden Zeit will sie ihrem Körper nun dringend eine Pause gönnen.

Für Lisa ist Familie ihr größtes Glück. Besonders rührend ist, wie herzlich Emilio auf seinen kleinen Bruder reagierte, als dieser ins Leben der Akkayas trat. Die Reality-TV-Bekanntheit schwärmte vor Kurzem davon, wie liebevoll und fürsorglich Emilio mit Baby Xavi umgeht – von Eifersucht keine Spur. Es scheint, als sei die junge Familie bestens aufgestellt, um in ihrem neuen Zuhause gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und als Viererteam in die Zukunft zu starten.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Emilio, September 2025