Nach Fehlgeburt: Influencerin Doreen Petrova ist schwanger

Doreen Petrova (30) hat süße Neuigkeiten für ihre Fans: Die Influencerin ist wieder schwanger. Erst im April des vergangenen Jahres erlitt sie eine tragische Fehlgeburt. Umso größer ist jetzt die Freude über die erneute Schwangerschaft. Unter einem Instagram-Post, in dem unter anderem der positive Schwangerschaftstest zu sehen ist, schreibt Doreen: "Ich bin schwanger! Und ich will nicht lügen, aber die letzten Wochen waren hart für mich. Zehn bis 15 Mal am Tag übergeben, kaum fähig, am Alltag teilzunehmen und die ständige Angst im Hinterkopf. Getestet habe ich übrigens erst vor acht Wochen [...]." Ursprünglich habe sie ihren Fans schon viel früher von den Baby-News erzählen wollen: "Eigentlich war es auch gar nicht der Plan, mich so lange nicht bei euch zu melden, aber mein Körper hat sich einfach mal diese Zeit genommen, um durchzuhalten und unser kleines Wunder zu beschützen."

Auch in der Influencer-Szene ist die Freude über Doreens Nachwuchs groß. Unter anderem freut sich Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) mit ihr: "Oh, wie wundervoll! Alles Gute euch auf dieser aufregenden Reise." Jana Heinisch (31) gratuliert ebenfalls und schreibt: "Wowi!" Zudem gehört Jennifer Frankhauser (33) zu den Gratulanten: "Herzlichen Glückwunsch." Neben ihren Kollegen freuen sich auch Doreens Fans. Ihr Post wurde mittlerweile ganze 40.000 Mal gelikt und die Kommentarspalte ist voll mit begeisterten Herz-Emojis.

Bis zum Frühjahr 2024 war Doreen schon einmal schwanger. Doch dann hatte sie traurige Nachrichten für die Community. "Ich hätte jetzt eigentlich bald das erste Trimester überstanden, aber das Herz von unserem Krümelchen hat plötzlich aufgehört zu schlagen und wir mussten Abschied nehmen", erzählten die 28-Jährige und ihr Partner Piotr Paluch im Netz. Ein schwerer Schlag für die werdenden Eltern: "Der Moment, als mein Frauenarzt ungewöhnlich lange auf den Ultraschall-Bildschirm geschaut hat und feststellen musste, dass das Baby keine Herzaktion mehr zeigt, hat sich für immer in unsere Köpfe eingebrannt."

Anzeige Anzeige

Instagram / doreenpetrova Doreen Petrova und Piotr Paluch, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / doreenpetrova Doreen Petrova und Piotr Paluch, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / doreenpetrova / piotrplch Doreen Petrova und Piotr Paluch, April 2024

Anzeige