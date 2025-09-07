Kim Kardashian erntet Kritik für Piercing ihrer Tochter (12)

Kim Kardashian (44) findet sich erneut im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem sie ihrer Tochter North West (12) erlaubt hatte, sich ein Piercing am Mittelfinger stechen zu lassen. Das umstrittene Schmuckstück, das das Kind jetzt stolz unter der Haut trägt, wurde während eines Urlaubs in Rom bekannt, als North und Kim in einem inzwischen gelöschten TikTok-Video ihre Outfits zur Schau stellten. Das Video zeigte die beiden tanzend zu Destroy Lonelys "If Looks Could Kill". Doch anstatt Bewunderung löste das Piercing in den sozialen Medien vor allem eines aus: große Besorgnis.

Piercings an den Händen gelten als besonders risikobehaftet, da der Träger bei alltäglichen Handlungen damit hängenbleiben, sich stoßen oder sich den Schmuck gar versehentlich ausreißen kann. Besonders auf der Plattform Reddit spitzte sich die Diskussion zu, wo Nutzern die Hautrötungen rund um Norths Piercing aufgefallen waren. "Das sieht so infiziert und schmerzhaft aus", hieß es in einem Kommentar. Eine andere Person schrieb: "Das arme Kind. Ich bin sprachlos." Neben dem Piercing erhielt auch Norths Outfit, bestehend aus Korsett und Minirock, negative Aufmerksamkeit: Viele Nutzer waren sich einig, dass ihr Kleidungsstil für ihr Alter unangemessen sei.

Kim hat sich in den vergangenen Jahren von Reality-TV-Star zu einer weltweit bekannten Unternehmerin entwickelt. Ihren Durchbruch hatte sie 2007 mit Keeping Up with the Kardashians, doch nutzte die Aufmerksamkeit gezielt, um eigene Marken aufzubauen. Sie gründete Kosmetiklinien wie KKW Beauty, Modeprojekte und Duftkollektionen, die sie zu einer festen Größe in der Lifestyle- und Beautybranche machten. Gleichzeitig engagiert sie sich als Influencerin auf Social Media, wo Millionen ihre Looks, ihre Tipps, aber ebenso auch ihre Art der Kindererziehung mit Begeisterung verfolgen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian und North West, Dezember 2024

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig