Kim Kardashian steht wegen Norths Kleidungsstil in Kritik

North West (12) hat bei einem Familienausflug in Rom für Aufsehen gesorgt. Die Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (48) präsentierte sich mit blauen Haaren, die in zwei Zöpfen gestylt waren, sowie in einem auffälligen Outfit: einem schwarzen Korsett, kombiniert mit einem silber-schwarzen Minirock. Komplettiert wurde der Look durch dicke, schwarze Stiefel und eine Brille. Die Begeisterung hielt sich vor allem in den sozialen Netzwerken in Grenzen – viele warfen Kim vor, ihrem Kind Kleidung zu erlauben, die nicht altersgerecht sei. "Warum trägt ein 12-jähriges Kind ein Korsett?", fragte ein empörter X-User, während ein anderer Kim als "zu nachsichtige Mutter" bezeichnete.

Doch nicht alle Meinungen waren so negativ. Einige Fans fanden, dass Norths Look genau zu einer stylischen Teenagerin aus einer so bekannten und wohlhabenden Familie passe und lobten die Tatsache, dass Kim ihrer Tochter Freiheit bei der Outfitwahl lasse. "Die ganze Kritik ist übertrieben, lasst das Mädchen doch machen", verteidigte ein Fan die Reality-Ikone und ihre Tochter. Was Papa Kanye von Norths auffälligem Kleidungsstil hält, wissen Fans nicht. Denn wie der Rapper in der Vergangenheit mehrfach betonte, sei ihm das Mitspracherecht über die Kleidung und Erziehung seiner Kinder von der "Kardashian-Familie" entzogen worden.

North West ist die älteste von vier Kindern, die Kim mit ihrem Ex-Mann Kanye teilt. Nach ihr brachte die Reality-Ikone noch Saint (9), Chicago (7) und den kleinen Psalm (6) zur Welt. Die Kids sind für die 43-Jährige das größte Glück – auch wenn ihre Ehe mit dem Rapper nach acht Jahren scheiterte. 2021 reichten Kim und Kanye die Scheidung ein, die im darauffolgenden Jahr offiziell wurde. Doch seitdem ist das Verhältnis zwischen den beiden alles andere als harmonisch. Während Kanye immer wieder öffentlich über mangelnde Mitsprache klagt, setzt Kim alles daran, ihre vier Kids aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Zuletzt verstärkte sie sogar die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Schule und im Alltag.

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West im August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West