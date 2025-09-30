Nach Trennung? Nicole teilte Jahrestagsgruß mit Keith Urban

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sollen sich nach 19 Jahren Ehe getrennt haben. Offiziell bestätigt haben die Schauspielerin und der Countrysänger das noch nicht. Das angebliche Ehe-Aus wird für viele Fans aber trotzdem überraschend gekommen sein, denn noch vor wenigen Wochen machte Nicole ihrem Mann eine süße Liebeserklärung zum Hochzeitstag im Juni. Bei Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie und Keith verliebt kuscheln. "Alles Gute zum Jahrestag, Baby", schrieb die Oscar-Preisträgerin dazu. Nur kurz davor zeigten die beiden sich zudem noch glücklich auf dem roten Teppich der Academy of Country Music Awards, bei denen Keith den sogenannten Triple Crown Award mit nach Hause nahm.

Die Nachricht, dass Nicole und Keith sich getrennt haben, ging am Montag durch die Medien. Berichten von TMZ zufolge habe das Ehepaar sich schon zu Beginn des Sommers getrennt – ob vor oder nach ihrem Hochzeitstag ist unklar. Ein Insider verriet, dass Keith aus dem gemeinsamen Zuhause in Nashville, Tennessee, ausgezogen ist und sich eine eigene Wohnung gesucht habe. Nicole lege ihren Fokus derzeit auf die beiden Kinder. Ganz endgültig scheint die Trennung aber nicht zu sein. Die Quelle erklärte: "Es ist noch nichts entschieden." Somit gibt es vielleicht noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback.

Nicole und Keith galten lange als absolutes Traumpaar in Hollywood. Die beiden gaben sich 2006 das Jawort und wurden Eltern ihrer Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Die Ehe mit dem Countrystar war allerdings nicht Nicoles erste öffentlichkeitswirksame Beziehung. Zuvor war sie elf Jahre mit Hollywoodstar Tom Cruise (63) verheiratet. Auch aus dieser Ehe gingen Kinder hervor: Zusammen mit Tom adoptierte die Australierin Tochter Isabella und Sohn Connor. Die beiden sind mittlerweile erwachsen, meiden aber das Rampenlicht.

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2024