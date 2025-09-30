Prinz Williams neues Zuhause sorgt für Nachbarschaftsärger

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ziehen in ihre neue Residenz, die Forest Lodge, in der Nähe von Windsor. Doch ihr Umzug sorgt nicht nur für Freude, sondern auch für Unmut in der Nachbarschaft. Um die königliche Familie zu schützen, wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen: hohe Zäune, Überwachungskameras und weitläufige Sperrzonen. Betroffen ist ein Teil des Windsor Great Parks, dessen bisheriger Zugang zu einem beliebten Parkplatz und Spazierwegen dauerhaft beendet wird. Viele Anwohner, die jährlich für die Instandhaltung des Parks zahlen, kritisieren die Entscheidung scharf, da sie über die Sperrung nur kurzfristig informiert wurden.

Der Schutz für die zukünftige Königsfamilie hat jedoch seinen Preis: 600.000 Quadratmeter des Parks wurden zur Sperrzone erklärt. Wer die neuen Absperrungen missachtet, muss mit drastischen Strafen rechnen. Ein Hundebesitzer äußerte zwar Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen, da die Sicherheit von William, Kate und ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) an erster Stelle stehe, zeigte sich laut The Sun jedoch enttäuscht, weil er künftig gezwungen sei, für Spaziergänge mit seinem Hund andere Orte zu suchen. Auch berichtet wurde, dass vor dem Einzug zwei Familien ihre Cottages verlassen mussten – eine Aktion, die für zusätzliche Spannungen sorgte und Betroffene unvorbereitet traf.

Die Forest Lodge, ein georgianisches Anwesen auf einem 150 Hektar großen Grundstück, soll der Familie ein dauerhaftes Zuhause bieten – ein Ort für neue und glücklichere Erinnerungen. Nach den schwierigen Herausforderungen der letzten Jahre, insbesondere gesundheitlicher Natur, könnte der Umzug in den 16-Millionen-Pfund-Komplex für die Familie ein symbolischer Neuanfang sein. William und Kate haben hier nicht nur ein Zuhause geschaffen, sondern auch einen Rückzugsort, der angesichts ihres Lebens in der Öffentlichkeit für Sicherheit und Geborgenheit sorgen soll.

Getty Images Prinz William im Dezember 2023

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025