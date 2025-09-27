Prinz William offen: 2024 war schwerstes Jahr seines Lebens

2024 ereilte die britischen Royals gleich mehrere Schicksalsschläge: Nicht nur König Charles (76), sondern auch Prinzessin Kate (43) erkrankten an Krebs. Aber die Familie blieb tapfer und präsentierte sich der Öffentlichkeit als starke Einheit. Vor allem Prinz William (43) wurde zu einem unverzichtbaren Vertreter des Königshauses. Hinter den Kulissen war das Jahr aber alles andere als einfach, wie der Thronfolger jetzt zu Gast in der Show "The Reluctant Traveler" offenbart. "Ich würde sagen, 2024 war das schwierigste Jahr, das ich je erlebt habe. Das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind", reflektiert der Prinz von Wales im Gespräch mit Gastgeber Eugene Levy (78).

Das Interview mit Eugene ist wohl eines der persönlichsten, das William die vergangenen Jahre gegeben hat. Die Royals sind immer darauf bedacht, nach außen hin den schmalen Grat zwischen Charisma und professioneller Distanz zu wahren. In dem Gespräch mit dem Schauspieler gibt William jetzt nicht nur Einblicke in seine Gefühlswelt, sondern plaudert auch über sein Familienleben mit Kate und den drei Kindern. Auf Eugenes Frage, was er vorhabe, sobald er nach Hause kommt, antwortet der 43-Jährige verschmitzt: "Schlafen... Wenn man drei kleine Kinder hat, ist Schlaf ein wichtiger Teil meines Lebens." Offenbar halten die Kids George (12), Charlotte (10) und Nesthäkchen Louis (7) William ordentlich auf Trab.

Kate hat ihre Krebserkrankung mittlerweile erfolgreich bekämpft und zeigt sich wieder regelmäßig an der Seite ihres Mannes. Zum Gesundheitszustand von Williams Vater ist wenig bekannt, aber die erleichternde Nachricht, er habe den Krebs besiegt, gab es bisher noch nicht. Trotzdem bleibt die Familie standhaft und vor allem William und Kate sind wohl eine der verlässlichsten Stärken der Royals. Das spiegelt sich auch in den Sympathien der Bevölkerung wider. Erst im August wurde eine Umfrage veröffentlicht, in der die Briten William und Kate ganz klar auf die ersten beiden Plätze der beliebtesten Royals wählten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kinder George, Louis und Charlotte