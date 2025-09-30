RTL-Star Jana Wosnitza soll mit diesem Sportler liiert sein

Jana Wosnitza (31) sorgte mit ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzshow Let's Dance 2024 nicht nur für tänzerische Schlagzeilen, sondern offenbar auch für romantische. Wie das Portal Express berichtet, wurde die Moderatorin regelmäßig von ihrem Bruder, ihrer Mutter und einem ganz besonderen Zuschauer im Studio angefeuert: Eishockey-Star Maximilian Kammerer. In den Werbepausen der Kennenlernshow sollen die beiden Zärtlichkeiten ausgetauscht und Händchen gehalten haben. Schon seit mehreren Monaten sollen sie ein Paar sein, auch wenn bisher weder Fotos als Beweis aufgetaucht sind, noch eine offizielle Bestätigung vorliegt.

Maximilian Kammerer ist ein bekannter Name in der Eishockey-Welt. Aktuell spielt der 29-Jährige als linker Flügelstürmer für die Kölner Haie und ist außerdem Nationalspieler. Die Leidenschaft für den Sport wurde dem gebürtigen Düsseldorfer quasi in die Wiege gelegt, denn sein Vater Axel Kammerer war ebenfalls Eishockeyspieler und -trainer. Bereits 2017 wurde Maximilian als DEL-Rookie des Jahres ausgezeichnet, eine Ehrung, die ambitionierte Newcomer ehrt. Sollte die Romanze mit Jana tatsächlich wahr sein, haben sich hier zwei Menschen mit beeindruckenden Karrieren und sportlicher Leidenschaft gefunden.

Für Jana läuft es derzeit nicht nur privat, sondern auch beruflich rund. Die Moderatorin gehört seit Kurzem zum Fußball-Team von RTL, wo sie live aus den Stadien der 2. Bundesliga berichtet und weitere große Events wie den Europapokal begleitet. Ihre Expertise und ihr frischer Moderationsstil machen sie zu einer Bereicherung im Sportjournalismus. Ein stressiger Arbeitsalltag dürfte bei ihr vorprogrammiert sein, doch Maximilian könnte ihr sicherlich die nötige Unterstützung und Gelassenheit bieten – ein starkes Team, wenn sich die Gerüchte als wahr herausstellen.

Jana Wosnitza, Moderatorin

Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

Maximilian Kammerer, Eishockey-Profi

