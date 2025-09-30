Taylor Swift rührt mit Rede bei Selenas Hochzeit zu Tränen

Ein emotionaler Höhepunkt bei der Hochzeit von Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) am vergangenen Samstag war die Rede von Taylor Swift (35). Bei der märchenhaften Feier in Santa Barbara brachte die Sängerin ihre enge Freundin und weitere Gäste mit ihren Worten zu Tränen. Taylor schilderte in ihrer Rede, wie sie Selena über viele Jahre durch berufliche und private Höhen und Tiefen begleitet hatte. Besonders rührend war ihr Lob an Benny Blanco, den sie als den "perfekten Partner" für Selena bezeichnete. Die beiden hätten sich aus Liebe gefunden, nicht durch Zufall, so Taylor laut Daily Mail. Es war ein Moment voller Emotionen, der die Verbundenheit der beiden Freundinnen deutlich machte.

Neben Taylor waren viele prominente Gäste anwesend, die das glanzvolle Fest bereicherten. Zu den Feierlichkeiten gehörten auch Selenas Kolleginnen und Kollegen aus der Serie Only Murders in the Building, wie Martin Short (75), Steve Martin (80) und Paul Rudd (56). Auch Musikerkollege Ed Sheeran (34) sprach in einer Rede über das Brautpaar. Hochzeitsplanerin Mindy Weiss organisierte die Feier, die mit Sicherheit auch durch ihre Exklusivität beeindruckte. Nicht zuletzt wurden die Gäste in Shuttle-Bussen zu den geheimen Locations transportiert, zu denen unter anderem ein atemberaubendes Anwesen direkt an der Küste gehörte.

Kurz nach der Zeremonie hatte Selena auf Instagram zahlreiche Hochzeitsfotos geteilt, die sie und Benny strahlend und innig zeigten. In einem eleganten, ärmellosen Brautkleid mit besonderem Neckholder-Ausschnitt zog die Sängerin alle Blicke auf sich. Auch der Musikproduzent präsentierte sich stilvoll in einem schwarzen Anzug mit Fliege. Für die Gäste galt höchste Geheimhaltung – Handys mussten abgegeben werden, und das gesamte Wochenende verbrachten die Prominenten abgeschottet im El Encanto Hotel in Santa Barbara.

IMAGO / PicturePerfect Selena Gomez und Taylor Swift, Februar 2016

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

