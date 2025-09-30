Darum wollte Serkan Yavuz "Das große Promi-Büßen" absagen

Serkan Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat an der neuen Staffel von Das große Promi-Büßen teilgenommen. Doch wie der Social-Media-Star in seinem Podcast "unREAL" erzählt, war dies keine leichte Entscheidung für ihn. "Ich habe es mir bestimmt fünfmal überlegt und zweimal gesagt: ‘Ich mache es auf gar keinen Fall’", teilte er offen mit. Die Idee, seine Sünden öffentlich aufzuarbeiten und Moderatorin Olivia Jones (55) Rede und Antwort zu stehen, sorgte bei Serkan zunächst für großes Unbehagen. Letztlich war es ein innerer Kampf, der ihn dazu brachte, sich doch dem Format zu stellen.

Für den Reality-Star war der Gedanke, in der Show nicht nur eigene Fehler einzugestehen, sondern diese auch erneut zu sehen, besonders schwer zu ertragen. Er beschrieb diesen Aspekt als eine der größten Herausforderungen für sich. Hinzu kamen die als belastend empfundenen Bedingungen des Formats, wie etwa die eingeschränkte Verpflegung, die ihn körperlich mitnahmen. Serkan wolle jedoch nicht davor weglaufen, diese schwierigen Momente erneut durchzustehen. Stattdessen entschied er sich nach langem Zögern, in der Show Stärke und Transparenz zu zeigen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Serkan angedeutet, wie intensiv die Zeit der Dreharbeiten für ihn war. Die Ausstrahlung der Sendung, die ab dem 23. Oktober beginnt, wird zeigen, wie er die Konfrontation mit seinen Fehlern und der außergewöhnlichen Situation gemeistert hat. In der Reality-Welt hat er sich durch seine authentische und bisweilen emotionale Art einen Namen gemacht. Fans dürfen gespannt sein, wie er mit den neuen Herausforderungen umgehen und ob er aus der Erfahrung gestärkt hervorgehen wird.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Joyn/Nikola Milatovic "Das große Promi-Büßen" 2025

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024