Selena Gomez' Mutter Mandy hielt emotionale Hochzeitsrede

15 Jahre kannten sie sich bereits, zwei Jahre lang waren sie liiert: Nun gaben sich Selena Gomez (33) und ihr langjähriger Partner Benny Blanco (37) am 27. September in Santa Barbara, Kalifornien, endlich das Jawort. Brautmutter Mandy Teefey richtete bewegende Worte an das Brautpaar, wie eine Quelle Us Weekly verriet. Anschließend stellte sie klar, dass Berichte über eine angebliche Brüskierung während der Feier nicht der Wahrheit entsprechen. Die Hochzeit, die nur von Familie und engen Freunden begleitet wurde, war laut ihrer Mutter Mandy Teefey (49) eine absolute Traumzeremonie. Mandy teilte ihre Freude danach auf Instagram: "Ein Märchen wurde wahr! Alles Gute für meine wunderschöne Tochter und den großartigsten Schwiegersohn!"

Besonders rührend war der Moment, als Selenas Großvater sie zum Altar führte – eine Geste, die sie sich seit Langem gewünscht hatte. Kurz nach der Hochzeit kursierten Gerüchte über Spannungen zwischen Selena und ihrer Mutter, insbesondere weil Mandy ihre Tochter nicht selbst zum Altar führte. Schnell dementierte Mandy jedoch diese Spekulationen und bezeichnete sie auf Social Media als "lächerlich". Selena hatte ihre Pläne bereits zuvor öffentlich gemacht und erklärt, wie wichtig es ihr war, dass ihr Großvater die Gelegenheit bekam, sie zum Altar zu führen, eine Rolle, die er bei der Hochzeit von Selenas Mutter nicht übernehmen konnte: "Es war mehr als herzerwärmend, zu sehen, wie mein Vater sie zum Altar führte", schwärmte auch die CIO des von ihrer berühmten Tochter gegründeten Mental-Health-Startups "Wondermind".

Die Beziehung zwischen Selena und ihrer Mutter war allerdings nicht immer einfach. Sie erlebten in der Vergangenheit Höhen und Tiefen, die durch Mandys frühe Mutterschaft mit 16 Jahren und die spätere Trennung von Selenas Vater geprägt waren. "Ich erinnere mich, dass ich einfach wütend auf meine Mutter war. Das tut mir immer noch sehr leid", betonte sie im Juni 2011 in einer E! Entertainment-Sondersendung. "Meine Mutter hat alles für mich aufgegeben und hatte drei Jobs. Sie hat mich unterstützt und ihr Leben für mich geopfert." Trotz schwieriger Phasen unterstützen sich Mutter und Tochter jedoch weiterhin. Mandy, die auch eine zweite Tochter aus ihrer Ehe mit Brian Teefey hat, äußerte sich in Selenas Dokumentation "My Mind and Me" emotional über ihre Sorgen während Selenas intensiver mentaler Gesundheitskrise. Heute scheint Selena in einem stabileren und glücklicheren Lebensabschnitt angekommen zu sein.

Getty Images Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey, 2012

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Getty Images Selena Gomez, August 2025