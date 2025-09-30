Ehe-Aus von Nicole und Keith war für Freunde "vorhersehbar"

Nach fast zwanzig Jahren Ehe haben sich Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) offenbar getrennt. Während die Nachricht in Hollywood für Überraschung sorgte, kam sie für Freunde des Paares wohl nicht unerwartet. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin People berichtete, sei es "wirklich kein Geheimnis", dass das Paar bereits seit geraumer Zeit getrennt lebt. Die beiden Stars oder ihre Sprecher äußerten sich bisher nicht selbst zur vermeintlichen Trennung.

Die Quelle fügte hinzu, dass beide während des Sommers viel beschäftigt waren und sagte: "Menschen aus Keiths Umfeld hielten die Trennung für unvermeidlich." Die 58-jährige Schauspielerin hielt sich in den vergangenen Monaten häufig in London auf, um die Dreharbeiten zum Film "Zauberhafte Schwestern 2" abzuschließen. Musiker Keith hingegen jettete mit seiner "High and Alive"-Welttournee um die Welt.

Die Ehe von Nicole und Keith galt lange als eine der stabilsten in Hollywood. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2006 schienen sie trotz aller Herausforderungen als Paar zu harmonieren. Noch im Jahr 2018 sprach die Schauspielerin in einem Interview von den gemeinsamen Anstrengungen, ihre Beziehung lebendig zu halten, und Keith bekannte sich 2024 in einer rührenden Rede zu Nicole, die er als seine "Prinzessin" bezeichnete.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Pariser Fashion Week