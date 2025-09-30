Unglaublich: Schumis Ferrari-Overall erzielt Rekordsumme

Ein besonderes Stück Motorsportgeschichte hat für eine beeindruckende Summe seinen Besitzer gewechselt! Der ikonische Ferrari-Overall von Michael Schumacher (56) aus der Formel-1-Saison 2000 wurde laut oe24 für satte 95.650 Euro versteigert. Der Anzug, in dem Schumi in Ungarn Platz 2 hinter Mika Häkkinen erreichte, markiert einen Wendepunkt in seiner Karriere: Nur wenige Wochen später feierte er mit Ferrari seinen ersten Weltmeistertitel und legte damit den Grundstein für eine Ära, die von insgesamt fünf WM-Siegen in Serie geprägt war.

Der feuerrote Rennanzug, der mit der typischen Marlboro-Werbung und Schumis Signatur verziert ist, erzielte eine höhere Summe als so manches Neuwagen-Modell. Michael bleibt damit eine Legende, die nicht nur im Motorsport unvergessen ist. Auch weitere persönliche Gegenstände des Ausnahmesportlers erzielten schon stolze Summen: Ein alter Benetton-Overall brachte einst über 61.000 Euro, und ein replizierter Ferrari-Helm wurde für über 11.000 Euro versteigert. Fans der Formel-1-Ikone zeigen sich immer wieder bereit, tief in die Tasche zu greifen, um ein Stück Schumacher-Geschichte zu erwerben.

Ein Teil des Erlöses kommt der Keep Fighting Foundation zugute, die von der Familie des Rennfahrers ins Leben gerufen wurde. Die Stiftung, die Schumis Lebensmotto "Niemals aufgeben!" weiterträgt, fördert Projekte, die Menschen ermutigen, aus Herausforderungen Stärke zu schöpfen. Michael wird nicht nur als siebenfacher Weltmeister in die Geschichtsbücher eingehen, sondern auch als ein Mensch, der für viele durch seinen unerschütterlichen Ehrgeiz und Kampfeswillen ein Vorbild war. Sein Erbe lebt weiter – auf und abseits der Rennstrecke.

Getty Images Michael Schumacher im März 2005

Getty Images Formel-1-Star Michael Schumacher im Jahr 2006

Getty Images Michael Schumacher im Oktober 2006