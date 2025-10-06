Oktoberfest-Dreh ging Cathy Hummels richtig an die Substanz

Cathy Hummels (37) hat sich für ihre diesjährige Berichterstattung während des Oktoberfests einiges zugemutet. Die Moderatorin war fast täglich im Einsatz, um Inhalte für regionale Radio- und Fernsehsender zu produzieren. Besonders eine Aufnahme für ihre Sendung "Cathys Wiesn Clutch" sorgte für Schlagzeilen: Cathy moderierte von einem Kettenkarussell aus – bei starkem Wind und rotierender Bewegung. "Das war herausfordernd!", schrieb sie anschließend auf Instagram. Die körperliche Anstrengung blieb nicht ohne Folgen: Nach der Fahrt gestand Cathy ihren Fans, dass ihr übel geworden sei.

Trotz der Schwierigkeiten war der Einsatz für Cathy ein voller Erfolg. Ihre Fans scheinen nicht nur begeistert, sondern feiern speziell die ehrlichen Einblicke, die sie während des Oktoberfests gibt. Unter ihrem Social-Media-Post häuften sich Kommentare wie: "Einfach der beste Wiesn-Content!" und "War ein wilder Ritt". Diese Authentizität hat die Social-Media-Präsenz der Unternehmerin auch in diesem Jahr zu einem Highlight der Wiesn gemacht. Bereits zu Beginn des Volksfests musste Cathy eine Achterbahnfahrt abbrechen. Ein Schluck Wasser und eine Pause waren nötig – doch auch diesen Moment teilte die Moderatorin offen mit ihren Followern.

Abseits ihrer Wiesn-Abenteuer sorgte Cathy in diesem Jahr mit einem anderen Jubiläum für Aufsehen: Zum zehnten Mal hatte sie ihren glamourösen Wiesn-Bummel organisiert – mit rund 250 Gästen, darunter viele deutsche Promis. Allerdings musste Cathy für diesen Erfolg tief in die Tasche greifen. Die Stadt München erhob zum ersten Mal eine Lizenzgebühr für das Event, die dem Social-Media-Star Berichten zufolge eine fünfstellige Summe kostete. Doch trotz der Herausforderungen und Kosten bleibt Cathy der Wiesn treu und trägt mit ihren Events entscheidend zum Glanz und Glamour des Oktoberfests bei.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels will ihren Traummann auf den Wiesn finden

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2025