Entführer der Block-Kinder entschuldigt sich bei ihrem Vater

Im Prozess um die spektakuläre Entführung der Kinder von Unternehmerin Christina Block (52) kam es im Hamburger Landgericht zu einem emotionalen Moment. Der 36-jährige Angeklagte richtete sich laut RTL an Stephan Hensel, den Vater der Kinder, und bat um Verzeihung: "Ich möchte mich deshalb noch mal vor Ihnen und den Kindern entschuldigen." Stephan zeigte sich sichtlich bewegt und antwortete: "Ich nehme die Entschuldigung vollumfassend an. Vielen Dank!"

Die Entführung ereignete sich in der Silvesternacht 2023/2024, als Christinas damals zehnjähriger Sohn und ihre 13-jährige Tochter vom in Dänemark lebenden Vater zu ihr nach Deutschland gebracht wurden. Nur wenige Tage später mussten die Kinder jedoch wieder zurück zu ihrem Vater, da ein Gericht entschieden hatte, dass sie in seiner Obhut bleiben sollten. Die Restaurant-Erbin wird verdächtigt, die Entführung organisiert zu haben, doch sie bestreitet jegliche Beteiligung an der Planung des Vorfalls.

Bereits vor zwei Wochen sorgte der Prozess für eine unerwartete Wendung: Einer der Angeklagten hatte laut RTL ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Sportler räumte ein, die Kinder mit Gewalt vom Vater getrennt zu haben. Sein Anwalt erklärte damals: "Er will reinen Tisch machen und den Prozess verkürzen, damit die Kinder nicht vor Gericht aussagen müssen." Der Verteidiger forderte auch Christina auf, Stellung zu beziehen und ein Geständnis abzulegen. Doch die Unternehmerin wies diese Forderung entschieden zurück.

Getty Images Christina Block im September 2025 vor Gericht

Getty Images Stephan Hensel, Christina Blocks Ex-Mann

