Briefe der Unterstützung: Christina Block legt Gefühle offen

Christina Blocks (52) Weihnachtsfest steht im Schatten ihres Gerichtsprozesses. Wegen der Entführung ihrer eigenen Kinder aus Dänemark steht die Unternehmerin immer noch vor Gericht. Die Verhandlung war geprägt von Emotionen und Geheimnissen. Wie Bild berichtet, erhielt Christina per Brief Unterstützung von einer unbekannten Frau. Die Antwort der Steakhouse-Erbin liegt dem Magazin vor und sie legte ihre Gefühle ungeschönt offen. "Ich hoffe sehr, dass Sie recht haben, dass niemand Kinder ihre Mama ausradieren kann. [...] Eigentlich weiß ich es auch, das geht einfach nicht, es ist ein Naturgesetz: Jedes Kind liebt und sehnt sich nach seiner Mama. Irgendwo tief in ihnen drin, weiß ich, dass meine Kinder wissen, dass ich immer für sie da sein werde", schreibt Christina sichtlich ergriffen.

Vor dem anstehenden Weihnachtsfest scheint Christina aber dennoch zu grauen, denn auch dieses Jahr wird sie nicht mit ihren beiden jüngeren Kindern feiern können. Nur eines ihrer Kinder wird das Fest bei ihr verbringen. "Weihnachten ist für viele die Zeit der Nähe. Für andere ist es die Zeit der Leere. Ich weiß, es gibt so viele Eltern, die ihre Kinder seit Jahren nicht sehen dürfen. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ein anderer Elternteil den Kontakt abgebrochen hat – trotz gerichtlicher Anordnung, trotz aller Versuche, Brücken zu bauen", meint die 52-Jährige. Es treffe sie sehr, dass es so viele Eltern gebe, die unter "Kindesentfremdung" leiden. Christina habe mittlerweile hunderte Briefe von Betroffenen bekommen.

Christina griff aber dennoch zu einer sehr drastischen Maßnahme, um ihre beiden jüngeren Kinder zu sehen. Diese leben eigentlich mit ihrem Vater in Dänemark. In der Silvesternacht 2023/24 drang eine Gruppe unbekannter Männer in das Haus von Christinas Ex-Mann ein und nahm die Kinder gegen ihren Willen mit. Laut des Vorwurfs vor Gericht soll die Gastronomin diese Entführung veranlasst und die Kinder in Deutschland in Empfang genommen haben. Im Laufe des Prozesses kamen immer mehr Details ans Licht, aber Christina weist die Anschuldigungen zurück. Zuletzt sagte einer der Entführer Anfang Dezember aus. Dieser bestätigte als Kronzeuge, den Auftrag der Entführung erhalten zu haben. Ihm zufolge habe die Hamburgerin ihn regelrecht angefleht, ihre Kinder trotz aller Bedenken zurück zu ihr zu bringen.

Christina Block auf dem Weg zum Landgericht Hamburg am 22.09.2025

Christina Block im September 2025 vor Gericht

Christina Block, Unternehmerin

