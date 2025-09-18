Im Block-Prozess: Weiterer Angeklagter gesteht Schuld ein

Im spannungsgeladenen Prozess rund um die Entführung der Kinder von Unternehmerin Christina Block (52) gibt es eine überraschende Wende. Einer der angeklagten Männer, ein israelischer Kampfsportler, hat laut RTL ein vollständiges Geständnis abgelegt und eingeräumt, dass er die Kinder gewaltsam vom Vater entfernt hat. Sein Anwalt erklärte, dass sein Mandant "reinen Tisch machen" und den Prozess verkürzen möchte, um den Kindern eine belastende Aussage vor Gericht zu ersparen. Der Verteidiger des Mannes forderte jetzt auch Christina Block auf, sich zu äußern und zu gestehen. Bisher bestreitet sie jedoch jegliche Beteiligung an der Entführung.

Während der israelische Angeklagte auf einen schnellen und schonenden Abschluss des Verfahrens drängt, betonen Christinas Verteidiger, dass ihre Mandantin unschuldig sei und keinerlei Geständnis ablegen könne. Diese Position untermauert der Anwalt der Steakhouse-Erbin mit den Worten, dass sie "nichts gestehen" könne, da sie mit der Tat "nichts zu tun" habe. Für die Anwälte der Nebenklage legt das Geständnis des Komplizen nahe, dass nicht alle Beteiligten einheitlich vorgehen – ein deutliches Zeichen, dass unter den Angeklagten Uneinigkeit herrscht. Der Prozess wird durch die gegensätzlichen Aussagen immer komplexer und emotionale Spannungen prägen den Gerichtssaal.

Die Hintergründe der Entführung weisen auf eine schicksalsträchtige Silvesternacht hin, in der die Kinder Klara und Theodor vom Vater getrennt und nach Deutschland gebracht wurden. Bisherige Einblicke ließen vermuten, dass die Tat in einem größeren Netzwerk geplant wurde. Einer der Verdächtigen gab sogar an, er sei unter der Annahme gehandelt, für eine staatliche Mission zu arbeiten. Ob dieses Netz auch Christina Block mit umfasst, bleibt unklar. Die öffentliche Aufmerksamkeit für den Fall ist enorm, geht es doch nicht nur um rechtliche Verantwortung, sondern auch um das Wohl der beiden Kinder, deren Unversehrtheit im Mittelpunkt stehen sollte.

Getty Images Christina Block vor Gericht, August 2025

Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna

Imago Gerhard Delling und Christina Block im August 2025 in Hamburg

