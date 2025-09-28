Magischer Harry-Potter-Ausflug: William, Kate und die Kids

Ein ganz besonderer Familienausflug: Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben mit ihren drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), einen Abend am Set der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO verbracht. Nahe des Adelaide Cottage, dem Zuhause der walisischen Royals, wurde am Set von Hogsmeade Station gedreht, dem ikonischen Bahnhof aus der magischen Buch- und Filmreihe. Die Kinder hatten die Gelegenheit, die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie zu treffen, darunter Dominic McLaughlin, der elfjährige Darsteller von Harry Potter. Für Prinz Louis gab es laut dem Magazin Hello! ein besonderes Highlight: Er durfte den Hogwarts Express entlang einer eigens erbauten Strecke im nahen Waldstück ausprobieren.

Am Set war die Stimmung geradezu magisch. Die Familie hatte die Gelegenheit, den Dreharbeiten beizuwohnen und mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen. Das Highlight für die Kinder war natürlich der exklusive Zugang zu Hogsmeade Station, der detailgetreu nachgebaut wurde. Ein Insider beschrieb die einmalige Atmosphäre am Set als "magisches Ticket", da die Filmaufnahmen dort für nur eine Nacht stattfanden. Ein solches Abenteuer wurde den Royals wie auf dem Silbertablett serviert, mit zauberhaften Momenten, die sowohl die Kinder als auch ihre berühmten Eltern begeisterten.

Besonders für die jüngeren Royals scheint das Familienleben von William und Kate magische und abenteuerliche Aspekte zu haben. Während Prinz George und Prinzessin Charlotte in der Vergangenheit oft durch ihre Liebe zu Sportereignissen auffielen, steckt der lebhafte Prinz Louis voller Energie und scheint immer für jeden Spaß zu haben. Die Eltern bemühen sich stets, ihren Kindern ein Gleichgewicht zwischen ihren königlichen Aufgaben und einem möglichst normalen Alltag zu ermöglichen. Solche Ausflüge zeigen, wie wichtig dem Paar der Zusammenhalt und das Erleben gemeinsamer, besonderer Momente als Familie sind.

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024