Dieses Weihnachtslied hört Prinz William am liebsten

Prinz William (43) hat in einer Radiosendung des Royal Marsden Hospitals Einblicke in seine weihnachtlichen Vorlieben gegeben. Der 42-jährige Prinz von Wales plauderte entspannt mit Moderator Barry Alston und lüftete dabei ein kleines Geheimnis: Sein Lieblingsweihnachtslied ist "Feliz Navidad". "Es ist ein bisschen anders", so William laut dem Magazin The Mirror. Auch Mariah Carey (56), die er "sehr schätzt", steht hoch im Kurs des Royals. Doch "Feliz Navidad" mache ihn besonders fröhlich, fügte er hinzu.

Außerdem verriet William, welcher Film für ihn zur Weihnachtszeit nicht fehlen darf. Die Komödie "Elf" sei sein absoluter Favorit. "Ich schaue den jedes Jahr und muss noch immer lachen", gestand er und zeigte dabei seinen Sinn für Humor. Die Radiosendung war für den Prinzen, der Präsident des Krankenhauses ist, eine Gelegenheit, ein wenig von den ernsthaften Themen des Alltags abzulenken und sich auf die fröhliche Weihnachtszeit einzustimmen. Der Austausch mit Barry Alston bot den Hörern einen ungewohnten Einblick in die persönliche Seite von William.

Privat zeigte sich William zuletzt gemeinsam mit Prinzessin Kate (43) und den drei Kindern bei einem seltenen öffentlichen Auftritt – ein Bild, das viele Fans freut, vor allem in der Adventszeit. Der Prinz von Wales ist dem Royal Marsden seit vielen Jahren eng verbunden, oft mit persönlichen Besuchen und kleinen Gesten, die den Klinikalltag aufhellen. Wenn der Royal von seinen festlichen Ritualen erzählt, blitzt dabei sein Familiensinn durch: Musik, die sofort gute Laune macht, und ein Film, der jedes Jahr aufs Neue für gemeinsames Lachen sorgt – Traditionen, die auch abseits prunkvoller Termine an langen Dezemberabenden verbinden.

Getty Images Prinz William besucht die RAF Benson in Benson, England

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Staatsbankett auf Schloss Windsor