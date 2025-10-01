Liz Hurley wird rot: Sind sie und Billy Ray etwa verlobt?

Elizabeth Hurley (60) sorgte bei ihrem Auftritt in der Show "Good Day New York" für einen süßen Moment. Während sie eigentlich eine Frage über ihren Partner Billy Ray Cyrus (64) beantworten sollte, schaute sie unbedacht auf einen Ring an ihrer rechten Hand. Moderatorin Rosanna Scotto bemerkte daraufhin scherzhaft: "Warum schaust du auf deine Hand?" Die Gossip Girl-Bekanntheit geriet ins Straucheln und antwortete mit erröteten Wangen: "Nein, nein, nein, das hat nichts damit zu tun. Vergiss das mit meiner Hand, der [Ring] ist nicht von ihm!"

Auch wenn Elizabeth eine Verlobung dementierte, verriet sie eine andere süße Neuigkeit in der Talkshow. "Er hat einen wunderschönen Song geschrieben, und ich glaube, er wird bald veröffentlicht werden", plauderte die Britin aus. Demnach sei er von einem alten Lied von Johnny Cash (†71) inspiriert worden. Fans warten gespannt auf neue Musik von Billy Ray. Sein letzter und einziger Nummer-eins-Hit war bisher "Achy Breaky Heart" aus dem Jahr 1992.

Elizabeth und Billy Ray arbeiteten 2022 zusammen am Film "Christmas in Paradise" und blieben seitdem in Kontakt. Ihre Beziehung machten die beiden im Frühling 2025 mit niedlichen Pärchenfotos im Netz öffentlich. Seitdem haben sowohl die Schauspielerin als auch der Vater von Miley Cyrus (32) öffentlich von ihrer Liebe geschwärmt. Als Liz im Juni ihren 60. Geburtstag feierte, widmete ihr Billy einen Schnappschuss auf Instagram, zu dem er schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens."

Getty Images Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Juni 2025

Instagram / elizabethhurley1 Schauspielerin Elizabeth Hurley und ihr Partner Billy Ray Cyrus

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, August 2025