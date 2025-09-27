Ausgeplaudert: Prinzessin Anne verrät Detail zu ihren Enkeln

Prinzessin Anne (75) hat bei einem Besuch der Naval Children’s Charity in Portsmouth am Mittwoch für einen kleinen Einblick in ihr Familienleben gesorgt. Die Schwester von König Charles (76) erhielt während des Besuchs eine Kinderschürze geschenkt und reagierte darauf laut Us Weekly mit einem Scherz: "Ja, ich glaube nicht, dass die mir passen wird. Vielleicht passt sie meinen Enkeln, sie kochen tatsächlich alle." Zu den Enkeln der Royal-Dame gehören Savannah und Isla – die Töchter von Peter Phillips (47) und seiner Ex-Frau Autumn Phillips, und Zara (44) und Mike Tindalls (46) Sprösslinge Mia, Lena und Lucas.

In Annes Familie steht bald ein großes Fest an. Peter hat kürzlich eine freudige Nachricht verkündet: Seine Verlobung mit Harriet Sperling wurde bekanntgegeben. Laut einer Mitteilung, die Hello! vorliegt, wurden Charles, Königin Camilla (78) sowie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) über die bevorstehende Hochzeit informiert. Ein Datum für die Feierlichkeiten steht jedoch noch nicht fest. Unterstützer der britischen Königsfamilie freuen sich allerdings schon jetzt auf die royale Hochzeit.

Anne ist dafür bekannt, Wert auf ein bodenständiges Leben zu legen, was sich auch in ihrer Entscheidung zeigt, Peter und Zara ohne königliche Titel aufwachsen zu lassen. Ihr Sohn verriet in der Dokumentation "Anne: The Princess Royal at 70", dass sie es liebt, ihre Familie um sich zu haben. "Sie mag es, ihnen beim Reiten zuzusehen, sie zum Sonntagsessen einzuladen und Spaziergänge mit ihnen zu machen", erzählte der 47-Jährige.

Getty Images Prinzessin Anne, Tochter von Queen Elizabeth II.

ActionPress / James Whatling Harriet Sperling und Peter Phillips beim Royal Ascot 2024

Getty Images Prinzessin Anne (Mitte) im Kreis ihrer Familie