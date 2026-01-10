Timothy Busfield wegen Kindesmissbrauchs-Verdacht angeklagt

Timothy Busfield (68), bekannt aus Serien wie "The West Wing" und "Thirtysomething", sieht sich jetzt mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Laut einer am Freitag eingereichten Strafanzeige in New Mexico, die TMZ vorliegt, steht der Schauspieler und Regisseur unter Anklage wegen Kindesmissbrauchs. Zwei minderjährige Schauspieler werfen ihm vor, sie während der Dreharbeiten zur Serie "The Cleaning Lady" unsittlich berührt zu haben. Die Taten sollen sich zwischen den Jahren 2024 und 2025 ereignet haben. Die Polizei von Albuquerque ermittelt seit November 2024, nun wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Der 68-Jährige wird aktuell von den Behörden gesucht, eine Stellungnahme des Schauspielers oder seines Managements liegt bisher nicht vor.

Die Vorwürfe beziehen sich auf zwei Jungen, die jeweils von mehrfachen Übergriffen am Set berichten. Einer der Jungen, damals sieben Jahre alt, gab an, dass Timothy ihn wiederholt in seinem Intimbereich berührt habe. Auch der ältere Junge schilderte ähnliche Vorfälle, bei denen er zunächst aus Angst vor Konsequenzen geschwiegen habe. Ein Untersuchungsbericht der Produktionsfirma Warner Bros TV aus dem Jahr 2025 erhob keine belastenden Ergebnisse gegen den Emmy-Preisträger, was von den Behörden jedoch nicht als ausreichend betrachtet wurde. Das Studio kündigte an, weiterhin in vollem Umfang mit den Ermittlungen zu kooperieren.

Für seine Ehefrau Melissa Gilbert (61) dürften die Anschuldigungen ebenfalls ein schwerer Schlag sein. Noch vor neun Monaten zeigte sie sich auf Instagram voller Liebe für Timothy. Damals postete die Schauspielerin ein Hochzeitsfoto und schrieb: "Zwölf perfekte Jahre mit meinem Lieblingsmenschen, der mein Lieblingsgesicht und meine Lieblingsseele hat. Was für ein Glück ich habe. Ich liebe dich, Tim. Alles Gute zum Hochzeitstag." In ihrem Beitrag zählte sie die vielen Dinge auf, die sie miteinander teilen: Kinder, Enkelkinder, Hühner, Hunde, Kochen – und vor allem viel Lachen und Zusammenhalt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield, Februar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield, Schauspieler

Anzeige Anzeige