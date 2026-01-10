Familie sorgt sich um Katie Price wegen Gewichtsverlust

Katie Price (47) hat in den vergangenen Monaten stark an Gewicht verloren. Der Reality-Star selbst bezeichnet sich inzwischen als "Stockfrau". Fans und Familie sind zunehmend besorgt aufgrund des rapiden Gewichtsverlusts. Besonders ihre Mutter Amy Price drängt sie dazu, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, berichtete Katie jüngst in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Demnach habe Amy ihre Tochter bereits mehrfach dazu aufgefordert, sich untersuchen zu lassen. Im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie erzählte Katie, dass sie inzwischen Bluttests durchführen ließ. Bei diesem Arztbesuch stellten die Ärzte einen alarmierend niedrigen Blutdruck fest – so niedrig, dass dreimal geprüft wurde, ob ein Messfehler vorliegt. Die Ärzte meinten laut Katie: "So niedrig kann der gar nicht sein." Weitreichende Untersuchungen stehen nun an, um die Ursachen für die extreme Gewichtsabnahme zu klären. Die Reality-Ikone fasste zusammen: "Der Grund, warum ich zum Arzt gehe, ist, dass ich immer weiter abnehme und nicht weiß, warum. So ist das eben."

Im Gespräch schilderte Katie, dass die Mediziner weitere Checks angeordnet haben: Bluttests, ein mögliches MRT und zusätzliche Untersuchungen, um die Ursachen zu klären. "Ich habe den Termin sogar gescreenshottet", sagte sie in Richtung ihrer Mutter, die täglich nachhakt: "Hast du schon beim Arzt angerufen?" Schon im Herbst hatte Katie ihren Fans berichtet, sie lasse sich wegen der plötzlichen Gewichtsreduktion durchchecken – doch bei einer Blutabnahme konnten die Ärzte nur zwei Röhrchen füllen, sie müsse wiederkommen. Laut Daily Mail sprach sie außerdem offen über anhaltende Beschwerden und ungeklärte Gründe für den dramatischen Gewichtsverlust, der sie sogar bereits ins Krankenhaus führte.

Hinter den Kulissen spielt Katies Familie währenddessen eine zentrale Rolle. Vor allem Amy, die seit Jahren öffentlich und privat an der Seite ihrer Tochter steht, soll laut Katie die treibende Kraft sein, wenn es um ihre Gesundheit geht. Schwester Sophie, die elf Jahre jünger ist, fungiert in ihrem gemeinsamen Podcast als Gegenpol zur lauten Reality-Queen und fragt immer wieder nach, ob Katie die versprochenen Termine wirklich einhält. Ein Insider erklärte gegenüber Mirror, die Angehörigen würden mit Katie "offen und ehrlich" über ihr Wohlbefinden sprechen, inklusive mentaler Gesundheit und der extremen Gewichtsabnahme. Diese Gespräche blieben bewusst innerhalb der Familie, sie kämen "aus einem Ort der Liebe, Fürsorge und Unterstützung". Die ehemalige Glamour-Ikone hat in der Vergangenheit immer wieder schwierige Zeiten überstanden. Trotz aller Herausforderungen signalisierte Katie im Podcast, dass sie die gesundheitlichen Probleme aktiv angeht und nach Antworten sucht.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Sophie, Katie und Amy Price im März 2022

Instagram / katieprice Katie Price, 2025