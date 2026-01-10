Vor Jahren: Stephen Dürr entkam knapp Querschnittslähmung

Stephen Dürr (51) zieht ins Dschungelcamp – und bringt eine Vergangenheit mit, die unter die Haut geht. Der Schauspieler steht ab dem 23. Januar 2026 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" täglich live vor der Kamera. Besonders ein Unfall aus TV-Zeiten bleibt dabei unvergessen: Bei den Vorbereitungen zum TV total Turmspringen krachte er mit der Stirn aufs Wasser, kam mit Lähmungserscheinungen ins Krankenhaus und entging nur knapp einer Querschnittslähmung. Der Sturz 2012 hatte dramatische Folgen: Die Wirbelsäule war instabil, an der Halswirbelsäule wurde eine Titanplatte eingesetzt, drei Monate Reha folgten. Später warnte Stephen in einem Interview mit t-online ausdrücklich vor dem Format: "Ich halte eine Teilnahme an dem Format 'Turmspringen' für sehr gefährlich und würde davon ernsthaft abraten." Er kritisierte, "entsprechende Figuren beziehungsweise Formationen in sehr kurzer Zeit einstudieren zu lassen", als "fahrlässig".

Auch gegenüber Bild beschrieb er die Schwere der Verletzung deutlich: "Bei mir stand damals eine Querschnittslähmung im Raum, meine Wirbelsäule war instabil." 2023 kam ein weiterer, ganz anderer Schmerzmoment dazu: Bei einem Liebesspiel mit Ehefrau Katharina zog er sich einen Penisbruch zu. "Peng! Mein Penis ist in der Bewegung abgeknickt. Es tat höllisch weh", verriet er gegenüber dem Newsportal. Per Ultraschall gab es Entwarnung: Der Riss war klein, eine OP nicht nötig.

Privat verlässt sich der Schauspieler auf Rückhalt daheim. Stephen bespricht berufliche Entscheidungen mit seiner Familie, Ehefrau Katharina Dürr und den Töchtern. "Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich sofort meine Familie gefragt, was sie davon halten", berichtete er gegenüber Bild. Die Reaktionen fielen eindeutig aus: "Und meine beiden Töchter und meine Frau haben gleich gesagt: Bitte geh. Dann bist du ja, wenn es gut läuft, drei Wochen lang im Dschungel. Also los."

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler

Anzeige Anzeige