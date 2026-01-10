Darum hat Kate und Prinz Williams Haus große Sicherheitszone

Rund um Forest Lodge im Windsor Great Park gilt jetzt eine großflächige Sperrzone – und die hat es in sich. Der neue Wohnsitz von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ist von einem Sicherheitsgürtel umgeben, der sich über mehrere Meilen erstreckt und mindestens 600.000 Quadratmeter abdeckt. Die Maßnahme wird aufgrund von Abschnitt 128 des britischen Gesetzes über schwere organisierte Kriminalität und dem Polizeigesetz von 2005 durchgesetzt und richtet sich explizit an alle, die unerlaubt in die Nähe des Anwesens gelangen könnten. Betroffen sind damit Spaziergänger, Reiter und Nachbarn, die das Gebiet bislang frei nutzen konnten.

Hintergrund der drastischen Absicherung ist nach Einschätzung von Sicherheitsexperte Dai Davies nicht der Wunsch nach mehr Privatsphäre, sondern handfeste Gefahren. Gegenüber der Mail on Sunday stellte der ehemalige Leiter des königlichen Schutzbefehls klar: "Gute Sicherheit ist wie eine Zwiebel – sie besteht aus vielen Schichten." Mehr Abstand bedeute mehr Reaktionszeit, erklärte er, und genau die könne im Ernstfall Leben retten. Die Zone soll es der Polizei ermöglichen, Bedrohungen früh zu erkennen und die Familie in sichere Räume zu bringen. Dass William als Thronfolger und seine drei Kinder unmittelbare Erben sind, erhöhe die Risikostufe zusätzlich. Eine Rolle spielt laut Davies auch Williams Patronat für die Special Air Service Regimental Association, da die Spezialeinheit bei bestimmten Gruppierungen verhasst ist. Bereits vor dem Einzug wurden Zäune an Zufahrten wie dem Cranborne Gate verstärkt, um den Schutzradius abzuschirmen.

Forest Lodge selbst ist ein Anwesen mit langer Geschichte, erbaut im 18. Jahrhundert zur Herrschaftszeit von König George III. Dennoch spiegeln die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen die Herausforderungen der heutigen Zeit wider. Der Schutzbedarf für die königliche Familie ist laut Davies so hoch wie nie zuvor, da sie sich nicht nur traditionellen Risiken, sondern auch global agierenden Bedrohungen gegenübersehen. Forest Lodge ist durch diese Maßnahmen mehr als nur ein Zuhause für Kate und William – es ist eine Hochsicherheitszone, die den royalen Erben und ihren Kindern einen sicheren Rückzugsort bieten soll.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham