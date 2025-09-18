Fans entsetzt: Werden Ryan und Lina im Sommerhaus gemobbt?

Bei Das Sommerhaus der Stars spitzen sich die Ereignisse um den Reality-TV-Star Ryan Wöhrl und seine Partnerin Lina zu. Nachdem die beiden versucht hatten, mit anderen Kandidaten einen geheimen Plan zu schmieden, um Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi aus der Show zu drängen, wendete sich das Blatt dramatisch. Besonders belastend: Hanka Rackwitz (56) und Michael Klotz, ursprünglich Teil des Allianzen-Plans, zogen sich kurzfristig zurück und ließen Ryan und Lina im Stich. In der dritten Folge zeigt sich, dass das Paar zunehmend im Fokus steht. Während die anderen Kandidaten, darunter Tara, Dennis, Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, deutlich Position beziehen, bleibt Tara besonders resolut und kommentiert Ryans Tränen in der Küche herzlos mit: "Da würde ich jetzt auch weinen." Dies veranlasste Ryan zu der Gegenreaktion: "Halt die Fresse."

Doch das Drama hört hier nicht auf: Micha verdreht laut Ryan die Tatsachen und behauptet vor den anderen Kandidaten, der Plan gegen Tara und Dennis sei allein von Ryan ausgegangen. Diese Unterstellung bringt nicht nur die übrigen Teilnehmer auf, sondern sorgt auch bei den Zuschauern für massive Kritik. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung machen Fans ihrem Unmut Luft. Sie werfen der Produktion vor, das Mobbing durch andere bewusst zu tolerieren, um die Quoten anzukurbeln. "Ganz übel, was da grad mit Ryan und Lina passiert... ich bin entsetzt", schrieb ein User. Ein anderer fordert eindringlich: "Hoffe die Wahrheit, dass Micha gelogen hat, kommt bald ans Licht."

Für zusätzliche Aufregung im Sommerhaus sorgte kürzlich der Auszug von Hanka und ihrem Partner Pierre. Bereits nach nur drei Tagen packte das Paar die Koffer – ein noch nie dagewesener Rekord in der Geschichte des Formats. Auslöser war eine Situation mit Tommy Pedroni (30) und Marvin, in der Hanka die Beine der Teilnehmer berührte. Ihr "touchy"-Verhalten warf Jenny ihrer Kontrahentin während der Nominierung vor. Das traf die TV-Bekanntheit, die offen über ihre jahrelange Zwangsstörung gesprochen hatte, mit voller Wucht. "Ich lasse mir keine sexuelle Belästigung vorwerfen", betonte sie lautstark. Nach dieser Eskalation zogen Hanka und Pierre die Reißleine.

Anzeige Anzeige

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL Hanka Rackwitz, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025