Streit mit Ryan im Sommerhaus: Edda Pilz entschuldigt sich

Im Sommerhaus der Stars kam es zu einem hitzigen Eklat zwischen den Reality-TV-Stars Edda Pilz und Ryan Wöhrl. Auch Ryans Freundin Lina wurde in den Streit hineingezogen und von Edda mit beleidigenden Worten attackiert. Nun meldet sich Edda auf Instagram zu Wort und veröffentlicht ein Entschuldigungsstatement. "Meine Reaktion in dieser Situation war nicht in Ordnung. Es ist nie eine Option, auf verletzende Worte mit weiteren verletzenden Worten zu reagieren", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich kann im Nachhinein auch nicht genau erklären, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging. Ich war einfach stark getriggert, es sind viele Emotionen hochgekommen – aber ich habe aus dem Affekt gehandelt, und das tut mir leid."

Außerdem erklärt Edda, dass sie sich durch vorherige Aussagen von Ryan verletzt fühlte, die er während ihrer gemeinsamen Teilnahme an Are You The One? gemacht haben soll. Gerade weil sie sich ohnehin als unsicherer Mensch bezeichnet, hätten solche Aussagen bei ihr lange nachgewirkt. Dennoch betonte sie, dass ihr Verhalten in der aktuellen Konfrontation nicht zu rechtfertigen sei: "Nur weil sich jemand bei mir nicht entschuldigt, heißt das nicht, dass ich es nicht kann. Für mich bedeutet Stärke, Fehler einzusehen und Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte hier auch keinen neuen Streit lostreten." Wer genau ihre Entschuldigung annehmen soll, ließ sie jedoch offen.

Der Streit zwischen Edda und Lina hatte im Sommerhaus für großes Aufsehen gesorgt. Der Vorfall sorgte nicht nur bei den Teilnehmern im Haus, sondern auch bei den Zuschauern für Diskussionen. Lina hatte sich daraufhin überlegt, rechtliche Schritte zu erwägen. In der Vergangenheit war Edda bereits öfter für ihr impulsives Verhalten in Reality-Formaten bekannt geworden, doch diesmal scheint sie sich ihrer Fehler besonders bewusst zu sein und sucht öffentlich den Weg der Wiedergutmachung.

Collage: Instagram / ryanwoe, Instagram / edda.elisa Collage: Ryan Wöhrl mit Lina und Edda Pilz

RTL Edda, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin

