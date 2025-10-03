Nach 20 Jahren: Zweiter "Die Simpsons"-Film erscheint 2027

Fast zwanzig Jahre nach dem ersten Kinoabenteuer der gelben Kultfamilie kündigt Disney den zweiten Film zur Zeichentrickserie Die Simpsons an: Das langersehnte Sequel soll am 23. Juli 2027 erscheinen. Auf Instagram sorgte ein Teaser-Bild von Homer, inklusive eines pinken Donuts in Form einer "2", für Aufsehen. "Homer kommt für einen Nachschlag zurück", hieß es in der Bildbeschreibung von 20th Century Studios. Fans der Serie reagierten begeistert und feierten besonders eine Anspielung auf Bart, der einst in einem seiner berühmten Schultafel-Sprüche schrieb: "Ich werde nicht 20 Jahre warten, um einen weiteren Film zu machen!"

Der neue Kinofilm schließt an den ersten Teil aus dem Jahr 2007 an, der damals nach mehr als 400 Fernsehfolgen entstand. Die Handlung des kommenden Films wurde zwar noch nicht verraten, dafür herrscht bei den Fans in den sozialen Medien umso mehr Spekulation. Ein X-Nutzer schrieb begeistert: "Sie haben ihr 'Versprechen' gehalten – genau 19 Jahre und 363 Tage." Auch andere Kommentare wie "Ist es zu früh, den Termin im Kalender zu markieren?" zeigen, wie sehr sich Anhänger der Kultserie, in der zuletzt dramatische Ereignisse angedeutet wurden, auf das neue Abenteuer freuen.

Der erste Kino-Auftritt der Simpsons sorgte damals für gemischte Kritiken. Während Fans viele der Gags feierten, waren Kritiker nicht immer überzeugt. Das Magazin Mirror etwa gab dem Film nur drei Sterne und schrieb, dass die allgemeine Jubelstimmung um den Film für normale Kinogänger kaum nachvollziehbar sei. Im Film selbst nimmt Homer diese Kritik ironisch sogar vorweg, als er zu Beginn des Films bemerkt: "Ich kann nicht glauben, dass wir für etwas bezahlen, das wir im Fernsehen umsonst gesehen haben!" Trotz aller Kritiken avancierte das gelbe Familienabenteuer zum Kultklassiker, auf dessen Fortsetzung sich inzwischen schon mehrere Generationen freuen dürften.

Imago Homer und Bart Simpson in der Serie "Die Simpsons"

IMAGO / Everett Collection Die Simpsons, Staffel 34

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Ausschnitt aus "Die Simpsons"