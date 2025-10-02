Jimi Blue Ochsenknecht schwärmt von Zeit mit Tochter Snow

Jimi Blue Ochsenknecht (33) gewährte am Montagabend spannende Einblicke in sein Leben, während er im Kölner Cinedom zu einem besonderen "Wilde Kerle"-Abend lud. Gemeinsam mit seinem Anwalt und Freunden feierte der Schauspieler die Filmreihe, die ihn als Kind zum Star machte. Besonders emotional sprach der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) bei dem Event über seine Rolle als Vater. Mit seiner dreijährigen Tochter Snow Elanie, die er mit Reality-Star Yeliz Koc (31) hat, erlebt er täglich einzigartige Momente. "Ich denke, ich bin innerlich immer noch so ein kleines Kind geblieben. Das ist natürlich auch schön für meine Tochter, denn wenn ich mit ihr spiele, kann ich mein eigenes Kind auch rauslassen", erzählte er begeistert im RTL-Interview.

Dass Jimi diese Vaterrolle nun voll auslebt, ist nicht selbstverständlich, denn drei Jahre lang hatte er kaum Kontakt zu Snow. Mittlerweile hat sich ihr Verhältnis offenbar verbessert, wozu auch Yeliz maßgeblich beigetragen haben dürfte. Dass Jimi durch seine Tochter auch sein inneres Kind ausleben kann, kommt dem Sänger anscheinend gelegen. "Ich glaube, ich werde auch immer so ein bisschen Kind bleiben – bei den wichtigen Sachen nicht, aber sonst mag ich das sehr gerne", gestand Jimi.

Zuletzt äußerte sich auch Yeliz zu Jimi und Snows aktuellem Verhältnis. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die Reality-TV-Darstellerin offen, dass sie das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter hat. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich vorstellen könne, das Sorgerecht in Zukunft zu teilen, antwortete Yeliz ehrlich: "Das möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, ob ich das in den nächsten drei bis vier Jahren will." Trotz aller Annäherung bleibt die Influencerin also weiter vorsichtig, wenn es um größere Entscheidungen rund um Snow geht.

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, Mai 2024