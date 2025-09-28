So reagierte Produktion auf "Princess Charming"-Abbruch

Die Reality-Sendung Princess Charming sorgt in diesem Jahr für eine ganz besondere Überraschung, denn die aktuelle Staffel endete abrupt, ohne ein Finale zu erreichen. Vanessa Borck (29), die als Princess auf der Suche nach ihrer großen Liebe war, entschied sich dazu, die Show vorzeitig abzubrechen. Grund für diese einschneidende Entscheidung war der Auszug ihrer Favoritin Lotti, die das Kennenlernen nicht weiter fortsetzen wollte. Nessi hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch schon Gefühle für die Blondine entwickelt.

In einer Fragerunde auf Instagram gab die Social-Media-Persönlichkeit nun weitere Einblicke hinter die Kulissen. Sie berichtete, dass die Produktion des Formats ihre Entscheidung von Anfang an vorbehaltlos unterstützte. "Sie haben mich bei jedem Schritt unterstützt", erklärte sie gegenüber ihren Followern und betonte, wie dankbar sie für den respektvollen Umgang des Teams war. Nessi schilderte weiter, dass es keine Diskussionen gab und die Umsetzung komplett nach ihren Wünschen erfolgte: "Ich wurde gefragt, was ich machen möchte und dann haben wir es so umgesetzt. Da wurde keine Sekunde diskutiert."

Die fünfte Staffel von "Princess Charming" bleibt damit eine der emotionalsten und unvorhersehbarsten in der Geschichte des Formats. Doch Fans müssen nicht traurig sein, denn ein Wiedersehen ist bereits geplant. Schon am 2. Oktober können die Zuschauerinnen und Zuschauer auf RTL+ erfahren, wie es nach den Ereignissen in der Show für Nessi, Lotti und die anderen Kandidatinnen weitergegangen ist. So bleibt offen, ob vielleicht doch noch ein Happy End in Sicht ist. Für Nessi selbst dürfte diese Zeit einmal mehr gezeigt haben, wie facettenreich und gleichzeitig herausfordernd die Suche nach der großen Liebe sein kann.

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Princess Charming, RTL+ Nessi und Lotti bei "Princess Charming", 2025

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025