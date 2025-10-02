New York Times fordert Schadensersatz von Justin Baldoni

Der juristische Schlagabtausch zwischen Justin Baldoni (41) und der New York Times geht in die nächste Runde! Der It Ends With Us-Star hatte Ende 2024 eine Verleumdungsklage gegen die Zeitung eingereicht. Er warf ihr vor, Berichte über angebliche sexuelle Vorwürfe rund um Blake Lively (38) bewusst verfälscht dargestellt zu haben. Doch im Sommer 2025 wies ein Gericht die Klage ab. Jetzt dreht die New York Times den Spieß um: Wie The Wrap berichtet, hat die Zeitung diesen Dienstag in New York eine eigene Klage eingereicht. Sie fordert von Justins Produktionsfirma Wayfarer Productions nicht nur Anwaltskosten, sondern auch Schadenersatz.

In ihrer aktuellen Klage argumentiert die New York Times, dass Justins ursprünglicher Vorstoß von Anfang an auf keiner soliden rechtlichen Grundlage stand. Dem Gericht zufolge waren die Aussagen in dem Artikel durch das sogenannte "Fair-Report-Privileg" geschützt – zudem sei kein böswilliger Vorsatz der Journalisten nachweisbar. Während die Zeitung nun ihre Kosten einklagen will, betont Justins Anwalt Bryan Freedman, sein Mandant habe aus Überzeugung an der Wahrheit festgehalten und wolle notfalls auch gesetzliche Änderungen anstoßen. Unterdessen blicken Beobachter gespannt auf einen weiteren Prozess rund um Vorwürfe gegen Justin und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios, der für März 2026 angesetzt ist.

Bereits in der Vergangenheit sind negative Schlagzeilen über Justin Baldoni aufgetaucht. Neben den von Blake Lively eingereichten Vorwürfen gerieten sowohl Justin als auch sein Arbeitsumfeld immer wieder unter Beschuss. Einzelne Beteiligte aus früheren Projekten hatten ihm zudem ein unprofessionelles Verhalten vorgeworfen, das sogar zu seiner Distanzierung von wichtigen Produktionsphasen geführt haben soll. Diese zunehmende Belastung durch rechtliche und persönliche Konflikte wirft nun einen langen Schatten auf Baldonis Karriere und Image, das durch den Erfolg in der Serie "Jane the Virgin" einst so glänzend schien. Auch Blake Lively selbst ist inzwischen in den Rechtsstreit involviert: Die Schauspielerin beantragte zuletzt, dass Justin ihr eine Millionen-Entschädigung für die Abwehr seiner Vorwürfe zahlen soll.

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler