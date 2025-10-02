JoJo Siwa untersagt Fans Selfies mit ihrem Freund Chris

JoJo Siwa (22) sorgte während ihres "European Infinity Heart Tour"-Auftakts in Dublin für Aufsehen, als sie die Konzertbesucher bat, während ihres Auftritts keine Selfies mit ihrem Freund Chris Hughes zu machen, wie Just Jared berichtete. Die Sängerin erklärte während der Eröffnungsshow am Montag, sie wolle, dass Chris ihre Show genießen könne, ohne abgelenkt zu werden. "Ich weiß, wir lieben alle Chris Hughes, aber er ist mein Freund, und ich will, dass er meine Show schaut", rief sie ins Mikrofon und fügte scherzhaft hinzu: "Wenn er sich noch einmal umdreht, um ein Selfie zu machen, muss ich von vorne anfangen. Deal?" JoJo ermutigte ihre Fans dazu, Chris aus der Ferne zu fotografieren oder zu filmen, bat sie aber darum, ihm während ihres Auftritts nicht zu nahe zu kommen.

Ein TikTok-Video des Vorfalls, das schnell im Netz die Runde machte, rief gemischte Reaktionen hervor. Man hört, wie die Sängerin von "Karma" mit forderndem Tonfall zum Publikum spricht. Während einige JoJos leidenschaftliche Ansprache mit Humor nahmen und sich über ihre "zarte Ernsthaftigkeit" amüsierten, interpretierten andere in ihre Bitte Unsicherheit und Besitzansprüche hinein. Trotzdem bleibt JoJo offen und standhaft in ihrem öffentlichen Umgang mit ihrer Beziehung. So scherzte sie sogar in Richtung ihres Partners: "Babe, danke, dass du immer so nett zu allen bist, aber ich möchte auch mal ein bisschen egoistisch sein und meinen Moment haben." Die beiden hatten sich bei der Reality-Show "Celebrity Big Brother UK" kennengelernt, wo ihre Verbindung schnell für Schlagzeilen und Hasstiraden sorgte. Denn damals war Jojo noch in einer festen Beziehung...

JoJo, die bereits häufig über ihre früheren Beziehungen gesprochen hat, betonte kürzlich, wie besonders und vielversprechend ihre Liebe zu Chris in puncto Familienplanung sei. Die beiden waren anfangs laut eigener Aussage nur wirklich gute Freunde. Die Sängerin, die sich auch für die LGBTQIA+-Community stark macht, erklärte, dass ihre sexuelle Identität nicht von den Beziehungen bestimmt werde, die sie führt. Ihre ehrliche Haltung und ihre Offenheit für Kritik haben ihr sowohl Bewunderung als auch Anfeindungen eingebracht. JoJo, die ihren Durchbruch als Musikerin 2016 mit dem Song "Boomerang", der auf YouTube viral ging, feierte, bleibt jedoch gelassen und fokussiert sich auf ihre Karriere. Für sie würden vor allem die besonderen Momente, die sie auf und abseits der Bühne mit Chris erlebt, zählen.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathebbs Kath Ebbs und JoJo Siwa, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, Tänzerin