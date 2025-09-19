Im Rechtsstreit: Justin Baldoni engagiert P.-Diddy-Anwältin

Justin Baldoni (41) hat in seinem Rechtsstreit mit Blake Lively (38) prominente Verstärkung bekommen: Die New Yorker Strafverteidigerin Alexandra Shapiro ist laut People seinem Anwaltsteam beigetreten. Die ehemalige Bundesanwältin in New York zählt zu den gefragtesten Juristinnen des Landes und vertrat bereits Mandanten wie P. Diddy (55) und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Blake hatte im Dezember 2024 Klage gegen Justin und dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios eingereicht. Sie wirft ihm sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen während der Dreharbeiten zu It Ends With Us vor. Justin weist die Vorwürfe entschieden zurück. Seine eigene 400-Millionen-Dollar-Klage wegen Verleumdung und Erpressung wurde im Juni von einem Gericht abgewiesen.

Zuletzt nahm der Streit weiter an Schärfe zu. Justins Team wollte Taylor Swift (35) als Zeugin laden und beantragte eine Fristverlängerung, die jedoch von Richter Lewis Liman abgelehnt wurde. Blakes Anwälte gehen derweil gegen Justins Anwalt vor: Sie werfen Bryan Freedman Verstöße gegen die gerichtliche Schweigepflicht vor. Im Mai beantragten sie Sanktionen, nachdem Freedman Blake öffentlich scharf kritisierte und spöttisch vorschlug, ihre Aussage im Madison Square Garden abzuhalten. Im August folgte ein weiterer Antrag, nachdem Details aus Blakes vertraulicher Befragung in den Medien auftauchten.

Der Fall zeigt sich damit zunehmend verhärtet. Mit Alexandra Shapiro an seiner Seite will Justin seine Verteidigung neu ausrichten. Die erfahrene Anwältin hat bereits in zahlreichen prominenten Verfahren gezeigt, dass sie auch unter großem öffentlichem Druck souverän agiert. Beobachter gehen davon aus, dass ihr Einstieg die Dynamik des Prozesses verändern könnte. Während beide Parteien ihre Angriffe verschärfen, rückt der Prozess unaufhaltsam näher. Für Justin steht nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Ruf als Schauspieler und Produzent auf dem Spiel. Blake wiederum kämpft darum, ihre Vorwürfe glaubwürdig durchzusetzen und rechtliche Konsequenzen für die Gegenseite zu erreichen.

Getty Images Justin Baldoni, 2018

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023