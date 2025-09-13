Taylor Swift soll im Oktober in Blakes Prozess aussagen

Taylor Swift (35) wird kommende Woche laut Berichten von Daily Mail als Zeugin in dem brisanten Prozess zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) aussagen. Die Sängerin wird im Rahmen einer gerichtlichen Anordnung unter Eid aussagen, nachdem sie bisher versucht hatte, sich aus dem Streit herauszuhalten. Blake beschuldigt Justin, am Set des Films It Ends With Us eine toxische Arbeitsatmosphäre geschaffen und sich übergriffig verhalten zu haben – was dieser entschieden zurückweist.

Doch was wird Taylor aussagen? Die Freundschaft der beiden Frauen, die über ein Jahrzehnt als eng galt, liegt mittlerweile in Trümmern. Insider berichteten, dass Blake seit Monaten mit verzweifelten Nachrichten und Anrufen versucht habe, Taylor zu erreichen – vergeblich. Als Taylor vor Kurzem ihre Verlobung mit dem Footballspieler Travis Kelce (35) öffentlich machte, blieb von Blake jegliche Gratulation aus. Inzwischen scheint die Schauspielerin die Trennung von ihrer einstigen Vertrauten akzeptiert zu haben.

Der Rechtsstreit zwischen Blake und Justin begann Ende 2024, als die Schauspielerin gegen ihn Klage einreichte. Sie wirft ihm nicht nur Belästigung vor, sondern auch, eine feindselige Arbeitsumgebung geschaffen zu haben. Justin hingegen erhob seinerseits eine inzwischen abgewiesene Gegenklage wegen Verleumdung und behauptete, Blake würde Rufschädigung betreiben. Zusätzlich wurde kürzlich eine weitere Person bekannt, die Justin ebenfalls schwer belastet. Taylor wurde vermutlich aufgrund ihrer engen ehemaligen Verbindung zu Blake sowie ihrer möglichen Kommunikation mit dieser über den umstrittenen Film "It Ends With Us" in den Prozess involviert.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / WENN Collage: Taylor Swift und Blake Lively

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, April 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024