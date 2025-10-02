Deutete Keith Urban sein Ehe-Aus mit Nicole hier bereits an?

Keith Urban (57) hat offenbar schon früher Anzeichen für die turbulente Phase in seiner Ehe mit Nicole Kidman (58) gezeigt. In einem Interview mit Ryan Seacrest (50) im Juli wirkte der Countrysänger auffallend angespannt, als der Moderator lobend über die Hollywood-Karriere seiner Frau sprach. Besonders als Ryan im Rahmen seiner Radiosendung "On Air With Ryan Seacrest" nach den Herausforderungen fragte, private und berufliche Termine unter einen Hut zu bringen, reagierte Keith mit einem knappen "Es ist ein Job. Ja, das Leben läuft." Der Rocker versuchte offenbar, das Thema zu wechseln. Dabei scherzte er, sie sei "fast so beschäftigt" wie der Gastgeber – "aber nicht ganz". Diese zurückhaltende Antwort und seine sichtbar unwohl wirkende Körpersprache erregten damals nicht viel Aufmerksamkeit, stehen aber jetzt, zwei Monate nach der überraschenden Trennung, in einem anderen Licht.

Bereits im September sorgte ein weiteres Interview für Diskussionen. In der australischen Radioshow "Jonesy & Amanda" wich Keith persönlichen Fragen über seine Beziehung ebenfalls aus und wollte nicht auf Schicksalsfragen zur Entstehung ihrer Ehe eingehen. Auf die Frage, ob sie sich wann anders unweigerlich getroffen hätten, wären sie an ihrem Kennenlern-Tag nicht aufeinander getroffen, antwortete er sich windend: "Nein, ich glaube schon. Keine Ahnung. Man weiß es nie. Wie auch immer, machen wir weiter." Stattdessen lenkte er schnell vom Thema ab und beendete das Gespräch nervös. Nicole, die mittlerweile die Scheidung eingereicht hat und als Grund unüberbrückbare Differenzen angab, blieb nach Berichten in Nashville, während Keith auf Tour war. Insider berichten, sie habe bis zuletzt versucht, ihre Ehe zu retten, während Keith sich langsam von ihr zu distanzieren schien.

Die Ehe der beiden galt lange als Traumpartnerschaft, auch weil sie gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen waren. Keith hatte in den Anfangsjahren mit Suchtproblemen zu kämpfen, woraufhin Nicole ihm zur Seite stand und ihn unterstützte, sich Hilfe zu holen. Deshalb gibt es sogar die sogenannte Kokain-Klausel im Ehevertrag der beiden. Immer wieder betonte der Musiker in der Vergangenheit, wie dankbar er für ihre Liebe sei. Das ehemalige Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Ein Insider verriet im Gespräch mit Daily Mail, dass sich wohl vor allem der Musiker von seiner vielbeschäftigten Frau vernachlässigt gefühlt hätte: "Die Intimität ist nicht mehr da, sie gehen nur noch mechanisch ihren Pflichten nach." Ob die einstige Traumbeziehung endgültig der Vergangenheit angehört, bleibt abzuwarten.

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014

