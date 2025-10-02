Wegen Sexpuppe: Anne Wünsche schießt gegen ihren Ex Henning

Anne Wünsche (34) sorgt mit ihrer neuesten Aktion für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien. Die Influencerin bringt ihre eigene 1:1-Sexpuppe auf den Markt und erntet dafür unterschiedlichste Reaktionen. Auch ihr Ex-Partner Henning Merten (35) und dessen Ehefrau Denise Merten (35) hatten sich kürzlich in einem Interview über das neue Projekt amüsiert. Doch Anne lässt das nicht auf sich sitzen und kontert mit einem Beitrag auf Instagram. Dort bietet sie den beiden ganz provokant ein Exemplar ihrer Puppe zum Testen an.

"Kleiner Bonus: Da mein Ex Henning und seine Frau Denise sich ja schon öffentlich im Interview so herzlich über das Thema amüsiert haben, dürfen sie natürlich auch testen – ich schicke ihnen ein Exemplar", schreibt die Unternehmerin und ergänzt süffisant, dass Henning die "Echtheit" ihrer Puppe ja unbedingt überprüfen wolle. "Selbstverständlich gratis, denn die Armen werden sich diese ja nicht leisten können!", schießt Anne gegen die beiden.

Auslöser für Annes süffisante Stichelei war offenbar ein Interview im Blitzlichtgewitter-Podcast, in dem Henning und Denise nach ihrer Meinung zu der außergewöhnlichen Geschäftsidee gefragt wurden. Die Ehefrau des Musikers zeigte sich damals ehrlich erstaunt: "Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn man aus dieser Branche kommt, in der sie mittlerweile ja drin ist, ist das schon irgendwie was Spektakuläres", meinte Denise offen. Allerdings konnte sie sich nicht vorstellen, dass Menschen tatsächlich so viel Geld für eine lebensgroße Sexpuppe ausgeben würden. Zudem scherzten die beiden, dass sie schon zwei Puppen zum Testen bestellt hätten, da Henning die Puppe ja auf "Echtheit testen" könne.

Anzeige Anzeige

Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Wünsche, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025