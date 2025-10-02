Nicole Kidman unterschrieb Scheidungsvereinbarung im Juni

Die Ehe von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) ist nach 19 gemeinsamen Jahren offiziell beendet. Am Dienstag reichte die Schauspielerin die Scheidungspapiere in Nashville, Tennessee, ein. Überraschend ist dabei nicht nur das Ende dieser langen Beziehung, sondern auch, dass Nicole die Vereinbarung schon am 9. Juni dieses Jahres unterzeichnete, während Keith erst am 29. August nachzog, wie Bild berichtete. Die nun veröffentlichten Unterlagen zeigen, wie detailliert das Paar seine Trennung im Vorfeld geregelt hat, um Streitigkeiten zu verhindern. Besonders emotional war die Entscheidung über das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Töchter: Nicole bekommt das alleinige Sorgerecht, die Zeit mit ihrem Vater wird klar begrenzt.

Die Scheidungsvereinbarung klärt weit mehr als nur das Sorgerecht. Ob Kunstwerke, Möbel oder Kreditkartenpunkte – offenbar wurde alles bis ins kleinste Detail geregelt. Unterhaltszahlungen sind für beide, die jeweils mehr als knapp 86.000 Euro monatlich verdienen, kein Thema. Auch die Immobilien und finanziellen Werte des Paares sind so verteilt, dass sie in bestehenden Treuhandgesellschaften bleiben und laut der dokumentierten Abmachungen aufgeteilt werden. Keith soll schon länger aus dem Anwesen in Nashville ausgezogen sein, und Gerüchten zufolge hat er eine neue Freundin, was für Spekulationen über den wahren Grund der Trennung sorgt.

Im Mittelpunkt steht bei der Trennung vor allem das Wohl der beiden Töchter Sunday Rose und Faith Margaret. Nicole und Keith haben sich in der Vereinbarung zu einem respektvollen Umgang, quasi einer Anti-Läster-Klausel verpflichtet, um den Mädchen ein stabiles Umfeld zu bieten. Für Nicole ist die Familie immer besonders wichtig gewesen: Die Schauspielerin, die auch zwei erwachsene Adoptivkinder aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) hat, betonte in der Vergangenheit häufig, dass ihre Rolle als Mutter sie über alles erfülle. Trotz des Endes dieser prominenten Ehe scheint das Ziel der beiden weiterhin zu sein, ihren Kindern ein harmonisches Familienleben zu ermöglichen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Keith Urban, Radio Music Festival, 21. September 2024 in Las Vegas

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin