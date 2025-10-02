Welcher Promi nervt im "Sommerhaus der Stars" am meisten?

Im Sommerhaus der Stars geht es seit Beginn der neuen Staffel drunter und drüber. Insbesondere Edda Pilz und Michael Klotz stehen im Fokus der Fans. Die Reality-Bekanntheiten geraten auffällig oft aneinander, sodass ihre Beziehung für viele Zuschauer eher wie ein einziger Dauerstreit wirkt. Zärtlichkeit ist zwischen ihnen kaum zu erkennen, stattdessen fällt immer wieder das Wort Trennung. Ein weiterer Höhepunkt der jüngsten Episoden war ein handfester Streit zwischen Silva Gonzalez (46) und Dennis Lodi. Nach einem feuchtfröhlichen Abend mit reichlich Alkohol fielen heftige Beleidigungen, die vor allem Dennis schwer trafen. Die Szene sorgte nicht nur im Haus, sondern auch im Netz für ein großes Echo.

Neben den hitzigen Streitereien gibt es durchaus auch ruhigere Gesellschaft im Haus. Jochen (64) und Tina Horst beispielsweise halten sich von den Konflikten weitgehend fern und genießen dafür die Sympathien der Zuschauer. Ganz im Gegensatz dazu steht Marvin Kleinen, der mit seiner Art nicht nur im Haus, sondern auch bei den Fans aneckt. Seine Freundin Jennifer Degenhart musste sich bereits zweimal unter den Augen der Mitbewohner kritisieren lassen, was auf wenig Verständnis stößt. Ein ähnliches Bild zeigen Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30), die bei den Zuschauern mitunter als "fies" im Umgang mit den anderen Teilnehmern beschrieben werden – auf der Beliebtheitsskala stehen die beiden nicht gerade ganz oben, doch das kann sich noch ändern. Auch Silva und Stefanie Schanzleh polarisieren mit ihrer lautstarken, aufgedrehten Art, die auch nicht alle Fans feiern. Auf Tara Tabithas (32) sympathische Art freuten sich im Vorfeld wohl schon einige Zuschauer der Realityshow. In Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen zeigt sich laut Kommentaren in den sozialen Medien allerdings ein anderes Bild der selbsternannten "Queen" – die Österreicherin schneidet mit ihrem Auftreten nicht ganz so gut ab.

Mit der Ankunft von Sarah Joelle Jahnel (36) und ihrem Partner Ersin wurde die Stimmung im Sommerhaus spürbar aufgemischt. Die beiden Nachzügler wurden direkt von den anderen mit offenen Armen empfangen. Schnell war jedoch zu bemerken, dass Sarah Joelle trotz des freundlichen Empfangs lieber erst ihre eigenen Eindrücke sammeln wollte. "Ich möchte einfach erst schauen, wer hier wie tickt", erklärte die Reality-TV-Darstellerin zu Beginn. Das Paar zeigte sich von seiner ehrlichen Seite – kleine Reibereien zwischen den beiden sorgten dabei schon für ersten Gesprächsstoff unter den Fans.

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025