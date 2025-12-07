Dieser One-Direction-Hit war für Louis Tomlinson die Hölle

Louis Tomlinson (33) hat in einem neuen Interview mit Capital FM verblüffend offen über seine Zeit bei One Direction gesprochen. Dabei ließ der Sänger kein gutes Haar an "What Makes You Beautiful". Der Debüt-Hit der Band, der Millionen von Fans begeisterte und die Gruppe weltberühmt machte, war für Louis alles andere als ein Genuss. "Ich bin mir nicht sicher, wann ich diesen Song je gerne gesungen habe. Es fühlte sich immer ein bisschen herausfordernd an", erklärte er. Der Song aus dem Jahr 2011 hatte die Spitzen der Charts erobert und gilt bis heute als einer der bekanntesten Titel von One Direction.

Doch das war nicht alles, was Louis zu sagen hatte. Der Musiker enthüllte außerdem, dass es einen Song gibt, der ihm besonders am Herzen lag, aber nie das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Laut Louis handelte es sich dabei um einen Track namens "Where We Are". "Ich glaube, wir haben es entweder für das letzte Album von One Direction oder das davor geschrieben", erinnerte er sich. Der Song war seiner Meinung nach so gut, dass er sich für dessen Platz auf dem Album eingesetzt hatte. Dennoch schaffte es "Where We Are" nicht auf die finale Trackliste und wurde stattdessen offenbar geleakt. Ein trauriger Moment für den Musiker, der anderenfalls gerne gesehen hätte, wie der Titel von den Fans aufgenommen wird.

Louis, der regelmäßig Einblicke in die Bandgeschichte gibt, zeigt sich auch zehn Jahre nach dem Bandsplit nahbar und ehrlich, wenn es um seine Erfahrungen innerhalb des Mega-Erfolgs geht. Seit der Pause von One Direction im Jahr 2016 widmet er sich erfolgreich seiner Solokarriere und begeistert Fans weltweit. Neben der Musik nimmt der Sänger, der Vater eines Sohnes ist, sich auch immer Zeit, mit seinen Anhängern in Kontakt zu treten. Seine ehrliche Art und Offenheit sind bei vielen seiner Fans genau das, was ihn so beliebt macht – auch wenn er damit wie in diesem Fall überrascht.

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

Getty Images Louis Tomlinson, März 2023