Kylie Jenner und Timothée Chalamet feiern Silvester zusammen

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) läuten den Jahreswechsel Seite an Seite ein – nach Wochen, in denen beide viel getrennt waren. Wie das Magazin People berichtet, planen die Reality-Ikone und der Hollywoodstar, den Silvesterabend gemeinsam in Los Angeles zu verbringen. Schon rund um die Feiertage und auch an Timothées Geburtstag am 27. Dezember waren die beiden zusammen, heißt es weiter. Besonders sei für Kylie, dass Timothée im Dezember häufiger in Los Angeles ist. Die zwei hatten sich im Frühjahr 2023 erstmals als Paar gezeigt und wollen den Jahresausklang jetzt als Duo genießen – mit Aussicht auf mehr gemeinsame Zeit.

Eine Quelle schildert dem Magazin, dass die beiden "eine Menge Zeit aufzuholen" hatten, nachdem Kylie im Herbst mehrfach nach Budapest gereist war, wo Timothée an "Dune: Part Three" arbeitete. Der Schauspieler bestätigte in einem Gespräch mit Adam Sandler für Vanity Fair Mitte November, dass die Dreharbeiten kurz zuvor beendet wurden. Laut dem Insider haben die beiden für die kommenden Tage sogar eine Reise geplant. Auch Weihnachten verbrachte Timothée mit Kylies Familie: Sein Name prangte zusammen mit Kylies auf dem Lebkuchenhaus der Kardashian-Jenners. Und auch auf dem roten Teppich traten sie zuletzt gemeinsam auf – im Mai bei den David Di Donatello Awards in Rom und im Dezember in Los Angeles bei der Premiere von "Marty Supreme", farblich perfekt aufeinander abgestimmt in maßgeschneiderten Looks.

Privat scheinen Kylie und der "Dune"-Star ihren Takt gefunden zu haben. Die Unternehmerin schätzt laut People Timothées Arbeitsethik und betont, sie würde "niemals jemanden daten, der nur rumsitzt". Die beiden teilen den Alltag zwischen ihren Karrieren und ihrem Privatleben auf. Kylie führt ihr Beauty-Imperium und ist Mutter von zwei Kindern, der Schauspieler konzentriert sich konsequent auf seine Rollen und mehrere Projekte, die 2026 anstehen. Bekannte beschreiben die Stimmung als dankbar und bodenständig: Das Paar nehme sich Zeit füreinander, wann immer es möglich ist, und halte familiäre Traditionen ebenso hoch wie kleine Gesten im Alltag.

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Fototermin der 70. David di Donatello in den Cinecittà Studios, Rom, 7. Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"