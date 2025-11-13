Zayn Malik soll Kontakt zu Ex-Band aufgenommen haben

Zayn Malik (32), ehemaliges Mitglied der erfolgreichen Band One Direction, scheint wieder den Kontakt zu seinen früheren Bandkollegen zu suchen. Nach dem tragischen Tod von Liam Payne (†31) im Oktober 2024, der die vier verbliebenen Mitglieder bei der Beerdigung zusammenbrachte, wird nach DailyMail Berichte laut, dass Zayn nun als Direktor der gemeinsamen Firma PPM Music Limited geführt wird. Laut dem Handelsregisterdokument, das am 3. November veröffentlicht wurde, ist er seit Kurzem neben Harry Styles (31), Louis Tomlinson (33) und Niall Horan (32) wieder aktiv aufgeführt. Die Ankündigung sorgt für Spekulationen über ein Comeback der Band, die Anfang 2016 eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt hatte.

Ein Insider verriet der Zeitung The Sun, dass Liams Tod die Gruppe trotz des enormen Verlusts einander wieder nähergebracht habe. "Liam war immer der größte Befürworter einer Wiedervereinigung", zitiert der Insider emotional. Es sei zudem bekannt, dass Zayn und Louis in den letzten Monaten vermehrt gemeinsam Zeit in den USA verbracht und an einem möglichen TV-Projekt gearbeitet hätten, bei dem sie über ihre gemeinsame Zeit bei One Direction sprechen wollen. Gerüchte über eine Fernsehshow, in der die beiden das Leben in Amerika erkunden und über die Band reflektieren, haben zusätzlich die Hoffnungen der Fans auf eine Wiedervereinigung der Boyband angeheizt.

One Direction, die 2010 durch die Castingshow "The X Factor" zusammenfanden, erlangten internationalen Ruhm, verkauften über 70 Millionen Platten und gewannen zahlreiche Auszeichnungen – darunter vier Brit Awards. Die Band prägte Zayns Karriere entscheidend, obwohl er die Gruppe 2015 verließ und sich auf Soloprojekte konzentrierte. Zwischen ihm und den anderen Mitgliedern hatte es über die Jahre Differenzen gegeben. Doch die gemeinsame Trauer über den Tod ihres Freundes Liam scheint alte Wunden geheilt zu haben. Fans schauen nun gespannt auf kommende Entwicklungen, insbesondere da Zayn für Januar 2026 seine erste Konzertresidenz in Las Vegas angekündigt hat.

Getty Images Zayn Malik, Musiker

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

Getty Images Liam Payne und Zayn Malik im Juni 2014

