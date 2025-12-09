Zara McDermott will Feiertage mit Louis Tomlinson verbringen

Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) werden die diesjährigen Feiertage gemeinsam verbringen und Weihnachten mit seiner Familie feiern. Dass ihre Beziehung immer ernster wird, zeigt sich auch daran, dass Zara zu den Feierlichkeiten in Louis' Familie eingeladen wurde. Die jüngeren Schwestern des Sängers, Daisy und Phoebe, verrieten in ihrem Podcast, dass dieses Jahr "das größte Weihnachten" sei, da alle zusammenkommen, inklusive dem neuen Familienmitglied Flossy, dem Baby von Lottie Tomlinson (27) und Lewis Burton (33), sowie Zara als neuem Teil der Runde. Gemeinsam mit Louis wird Zara außerdem seinen Geburtstag am 24. Dezember feiern, bevor die beiden danach auch Zeit mit Zaras Familie verbringen werden.

Das Paar, das seit diesem Jahr offiziell zusammen ist, hat zuletzt mit einem öffentlichen Auftritt beim Grand Prix in Nevada Schlagzeilen gemacht. Zara, die zuvor nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Partner Sam Thompson (33) kurzfristig zu ihren Eltern zurückgekehrt war, soll mittlerweile bei Louis in dessen Villa im Norden Londons wohnen. Ein Insider beschreibt ihre Beziehung gegenüber Daily Mail als ernst und aussichtsreich: "Sie sind immer noch in der Verliebtheitsphase und versuchen, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen." Louis' Familie habe Zara von Anfang an herzlich aufgenommen, was besonders zu ihrer engen Verbindung beitrage. Es scheint, als könnten sie und Louis Weihnachten dieses Jahr kaum erwarten.

Für Louis ist Nähe zur Familie ein zentraler Bestandteil seines Lebens, was auch in seinen künstlerischen Arbeiten immer wieder reflektiert wird. Seine aktuelle Beziehung zu Zara wird als Quelle der Inspiration für sein bald erscheinendes Album genannt. Der Musiker, der früher als Teil von One Direction bekannt wurde, zeigt damit eine neue, romantischere Seite in seiner Kunst. Zara selbst, die durch Reality-TV und soziale Medien bekannt ist, teilt diese tiefe Verbindung zu Familie und Gemeinschaft. Wer die beiden zusammen sieht, bemerkt sofort, wie harmonisch sie in ihrer Beziehung wirken – ein Paar, das offensichtlich füreinander gemacht ist.

Getty Images Louis Tomlinson im Februar 2025

Getty Images Zara McDermott bei den Brit Awards 2025

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025